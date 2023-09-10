Спорт

вчера, 19:39

В заключительной игре первого круга «Металлург» не удержал победу над аутсайдером

18 573
#Футбол #"Металлург"
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В заключительной игре первого круга «Металлург» не удержал победу над аутсайдером

Сёмин и Арустамян забили голы-красавцы, но на последней минуте нас вновь ждало разочарование.

«Металлург» не сумел на своём обыграть белгородский «Салют», занимающий последнее место в подгруппе «Серебро». Во втором тайме липчане, казалось, переломили ход матча и вышли вперёд, но вновь пропустили на своей «любимой» последней минуте, в итоге ничья – 2:2.

Впервые после возвращения в стартовом составе «сталеваров» вышел лучший бомбардир времён ФНЛ атакующий хавбек Артур Арустамян, который своё дело сделал на отлично – забил гол и пахал вплоть до замены на 85-й минуте. Жаль, что у нас таких не два.

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Артур Арустамян (с мячом) в своё второе пришествие смотрится в "Металлурге", как влитой

А начался матч обескураживающе для «Металлурга». Уже на 4-й минуте оборона как-то вяло начала встречать в штрафной подключившегося к атаке крайнего защитника гостей Илью Елисеева и тот решил пробить с правого края. Мяч миновал руки вратаря Александра Кобзева и влетел аккурат в дальнюю «девятку».

Приходили в себя липчане довольно долго, но тем не менее ещё в первом тайме завладели инициативой. Реальный шанс сравнять счёт возник на 32-й минуте у «сборной Армении»: Арустамян взял игру на себя, обыграл защитников и заставил вратаря Богдана Кузьменко проявить реакцию. На добивание мчался Сергей Мосиян, но его удар заблокировали защитники.

«Металлург» очень хотел отыграться, но принимало это иногда некрасивые формы. Так, под конец первого тайма липчане кинулись к судье, выпрашивая вторую жёлтую карточку для Елисеева, который и сыграл то не особенно грубо. Со стороны это смотрелось, мягко говоря, не совсем по-спортивному.

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В первом тайме борьбы было больше. чем игры

Второй тайм начался с замены центрального нападающего Романа Янушковского на Дениса Сёмина и дело пошло на лад. На 50-й минуте «джокер» убежал от защитников, но вместе с вратарём перебросил и ворота.

Ответ у «Салюта» получился не менее острым. Пополнивший команду буквально накануне уроженец Израиля и воспитанник питерского «Зенита» (49 игр. 9 голов в Молодёжной лиге и юношеской Лиге Европы) нападающий Рони Михайловский закрутил мяч с 20 метров – липчан выручила только штанга.

И всё же «Металлург» добился своего. Стоило Мосияну на 69-й минуте нестандартно сыграть на своём фланге, пойти в обыгрыш и низом найти в штрафной Сёмина, получился гол. Форвард сделал лишь одно мастерское касание, после которого мяч рикошетом от дальней штанги затрепетал в сетке. Это 3-й гол Сёмина в сезоне теперь он – лучший бомбардир «Металлурга».

А на 81-й минуте отличился Арустамян. Комбинация получилась – брависсимо! Вышедший на замену герой прошлого матча с «Родиной-2» Никита Дорофеев отобрал мяч на чужой половине, пяткой переадресовал его Болдыреву, а 20-летний полузащитник сыграл не по годам зрело – тончайшей передачей низом отсёк всю оборону и дал возможность Арустамяну беспрепятственно катить мяч в ворота с линии вратарской – 2:1!

Но что-то происходит с «Металлургом» в нынешнем сезоне на последних минутах: была упущена ничья в Новосибирске, правда и «Родину-2» обыграли за счёт гола в компенсированное время. Теперь же общее «сальдо» вновь качнулось не в нашу пользу. Стоит отметить и «Салют»: в концовке гости не сбивались на навал, а комбинация была зрячей и продуманной, причём провели её вышедшие на замену футболисты. Олег Долгалёв стянул оборону липчан на фланг, оттуда эффектной передачей развернул атаку вдоль линии штрафной на противоположный край. Владимир Филиппов не занервничал, а всё сделал, как учили: первым касанием принял мяч, а вторым – с 17-ти метров с левой низом пробил в дальний угол – 2:2.

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Белгород радуется на стадионе, который выглядит пустым

Из других событий матча отметим выход на последние 5 минут Максима Григорьева, который пропустил большую часть первого круга из-за травмы.

Первая половина чемпионата позади. Результаты у «Металлурга» «серединка на половинку» - 3 победы, 3 ничьих, 3 поражения. Это приносит промежуточное 5-е место т.е. в «золотую четвёрку» наша команда пока не проходит. А ведь цель у «красно-чёрных» не много не мало – возвращение в Лучшую лигу мира…

Ближайший матч тоже сложен – 17 сентября в Челябинске с одним из сильнейших составов в нашей подгруппе, который, впрочем, тоже пока не может реализовать свой потенциал. Но хочет не меньше нашего.

И ещё. «Металлург» в очередной раз «выстрелил себе в ногу». Липчане то ли не догадались, то ли не захотели разнести сильнее по времени свой матч с мини-футбольным клубом в Суперлиге, который играл в Копцевых Хуторах в 14:00. «Металлург» - в 16:00, многие болельщики просто не успевали на общественном транспорте переместиться с одной игры на другую. В итоге в Липецке вновь начали делить и без того уменьшающуюся аудиторию любителей спорта. В протокол футбольного матча, конечно, внесли более или менее приличную цифру – 1 200 зрителей, но есть подозрения, что она завышена. Интересно было бы знать, а сколько на матч было продано билетов? Так всегда бывает, когда твоё благосостояние зависит от бюджета, а не от кассовых сборов…

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На наших фото есть снимки всех трибун стадиона. Кто-то скажет, что  на стадионе есть 1200 человек или это очередное очковтирательство?

Благодарим за фотографии пресс-службу ФК "Салют" и лично Григория Куликова

18 573
#Футбол #"Металлург"
1

Комментарии (18)

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Майский жук

вчера, 22:32
В защиту, "какое отношение к результату матча имеет количество мест на снимках?" Не знаю.Включи мозг и спроси у того, кто писал этот пост.
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В защиту

вчера, 22:23
Вопрос, нет, тогда какие вопросы. Не зацепил, короче.
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Вопрос

вчера, 22:14
В защиту, не знаешь? Я так и думал. Поэтому и думаешь, что на снимках "снимки всех трибун стадиона".
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В защиту

вчера, 22:04
Вопрос на засыпку, аккредитация на интервью есть?
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В защиту

вчера, 22:03
Майский жук, поверь, и там бывал. А теперь включи мозг: какое отношение к результату матча имеет количество мест на снимках? Или, чтоб ты спал спокойно, фотокор должен был каждое в отдельности сфоткать?
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Вопрос на засыпку

вчера, 21:58
В защиту, сколько рядов на Восточной трибуне?
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Майский жук

вчера, 21:53
В защиту, просто я знаю и стадион Металлург, и его вместимость. Включи мозг.
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В защиту

вчера, 21:41
Майский жук, если вы подсчитали все места на снимках, то вы "Электроник", а не "Майский жук".
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Майский жук

вчера, 21:26
"На наших фото есть снимки всех трибун стадиона." Кто-то скажет, что на фото есть снимки 15 тысячи мест?
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Классика

вчера, 21:17
Ни возрастом, ни полом молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения" (Ильф, Петров, "Двенадцать стульев").
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