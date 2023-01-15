Общество

24 минуты назад

Знаете ли вы, что в Липецке на реке Воронеж было несколько островов?

207
#знаете ли вы что #острова #
1
Знаете ли вы, что в Липецке на реке Воронеж было несколько островов?

GOROD48 продолжает публикации материалов под тегом #А знаете ли вы, что, в которых мы рассказываем об удивительных явлениях, редких и загадочных местах, памятниках Липецка, событиях его современности и истории.

Помимо Зеленого острова до начала 70-х годов прошлого века на реке Воронеж в черте Липецка было еще два крупных острова и несколько мелких. Через эти островки проходил настил из бревен, по которому на левый берег двигались автомобили и даже трамваи.

qJxXr_04ge4biVOroOCxF1s3_FiPmDOFIkflV-ij01N1dE2xW8yG-zbnMBJzDeVBfSBXKt4wmkDsd72B9D9b0blc.jpg

Историк и краевед Александр Клоков хорошо помнит, как выглядело русло реки Воронеж и город в районе нынешней набережной, улицы 50 лет НЛМК и городского пляжа.

- У реки Воронеж было несколько русел, они огибали участки суши, которые и можно назвать островами, - вспоминает Александр Клоков. – От Зеленого острова ниже по течению, там, где находится современное Липецкое озеро, вправо уходил так называемый ерик – боковое русло с быстрым течением. Ниже был еще один большой остров. То есть было два больших русла реки - одно возле левого берега, другое уходило вправо, в сторону улицы Комсомольской.

Если посмотреть на карту – улица Комсомольская находится в Диком. То есть, судя по рассказу Александра Клокова, второе русло Воронежа проходило по месту нынешней набережной и улице 50 лет НЛМК.

Собственно, в книге Клокова «Древние поселения Липецкого озера» 2000 года издания, есть схема русла реки Воронеж, и на ней видны и те самые острова, и как пролегало само русло.

- Существовала целая система островов. Кроме нынешнего Зеленого, была как минимум еще пара крупных островов и несколько - поменьше. Затем для нужд комбината, которому необходимо было большое количество воды, на реке проложили плотину, где-то поработал земснаряд, прошли земляные работы по берегам и получилось то, что мы видим сегодня. Русло изменилось до неузнаваемости, - говорит Александр Клоков.

t_nSq5SJdwMU3MCN5W4IN3QTZR87tVsnwpXvq9T45oK3GEAk-TR3zyb9mN_RPSMlO6c_Jy5IFGTH5bS7mPyqq_da.jpg

0J2A5600 центр, ЛЛысый остров и Петровский мост.JPG+2023-01-11-14.17.32.jpg

Острова были частью деревянной переправы через реку. Она пролегала неподалеку от нынешнего Петровского моста. Как говорит Александр Клоков, до устройства плотины, Воронеж был в этом месте неглубоким, переправа функционировала исправно кроме времени паводков. По этой переправе даже ходили трамваи.

KFZ1Zi-9iz850fYi9NjOUhQX8Vppzfim7vj-jgMfEoBuWfMBf9CFI3ynMa9YyfEqAIhrkpkM-yNAmb5l80vZBVMZ.jpg

0J2A5197 Петровский мост и Липецкое озеро.JPG+2023-01-11-14.17.32.jpg

Сохранились фотографии переправы. Много старых снимков реки Воронеж собрал в сообществе «Липецк вчера и сегодня» краевед Александр Знаменщиков.

45643756568.jpg

Острова и русло Воронежа, протоки, образующие озерки были излюбленным местом отдыха горожан. О чем и свидетельствуют эти снимки.

QpiVPLhL8Tn1qVT3BcCWXfCY5Qq0Gt2rJSZs36me2ti87m50MDIwFAzSVBwj24t_z8M29wNybYuQBn4gBHKyf4aX.jpg

Kg4Ff-PBvw8drNBjgAbdTPhOM_7n2efa-BZ0q5SIm-XT9FMWEppwM8x3r0mh_VP7YKO6e-y9YmQLM4CotjtiiSSc.jpg

IlXRW-qUcFQohqtIMKZi4vhupWGX4fv4LyoMtdfeTJ63kYbEQeiRYfj-nmN_upYm41aLz-RzWlNXp7C-QMTo11oQ.jpg

Интересный факт – Зеленый остров соединяли с берегами реки два моста. Один был проложен с городского пляжа, другой вел через Воронеж в район спиртзавода. Русло реки было не таким широким как сейчас.

34jSSGz2pgEohUuNp87NC9zpLbJ3_bwtP8DJ4Fta5dUMwzQuqkHd_8krhm_50DLwv6YOMh0uq7JKW41RKalr4qwv.jpg

0J2A5661 Центр, Липецкое озеро и Петровский мост.JPG+2023-01-11-14.17.32.jpg

Обыватель Серафим Неверов, оставивший записки о жизни Липецка в начале и середине XX века, писал о четырех больших переправах через реку. Дикинский мост – щебеночная дамба, - огибал берег Липецкого озера. «С выходом на лес» - пишет Неверов. Существовали Коровинская, Сырская и Студеновская переправы, последняя, кстати, самая длинная из всех. Этими переправами пользовались крестьяне, у которых на левом берегу находились земельные наделы и сенокосные луг.

0J2A5201 Липецкое озеро.JPG+2023-01-11-14.17.32.jpg

Озера с гигантскими сомами

Протоки, ерики, образовывали между островками озера. Их было 14. Серафим Неверов донес до нас их названия: существующие до сих пор Липецкое озеро и Яшкина яма, исчезнувшие Степное озеро, Кадушка, Луговые протоки, Трушкина яма, Ципра, Ячменное озеро, водоемы-озера - Долгий, Перелесный, Томиловский, Бобры, Гусячий и даже озеро Хрены.

dto391FF9oa-5DrThEjQpBoif_DToenJxGoDnWG_XAIXi9hjbY3y-LqIeOoEVzyo-F78nUJQS3QGWSYkjnHUTXX8.jpg

Ga5kB1ODRegS7Exvtt0Zjeb-uIX-DgS-Fltl_NxDZTyrJePQ8KmJ3lLlO2sLdUSaa9-hEwMjd_mOluU7YFNxvpGW.jpg

Неподалеку от спиртзавода, например, было Бычье озеро, и там же находился остров, название которого сохранил для потомков обыватель Неверов – Комаревский. На озеро водили на водопой скот. Серафим Неверов рассказывал такую историю: как-то бык, вернувшись с водопоя, притащил гигантского сома весом три пуда. Он наступил на него копытом и пробил жабры, так и притянул на берег. Рыбы в руслах и протоках, в озерках было немеряно! Сомы даже «доили» коров на водопое. Серафим Неверов записал историю, про пастухов, которых хозяйки коров обвинили в краже молока.

Коровок пригоняли домой иногда с пустым выменем. После натиска хозяек скота, пастухи выследили, как во время водопоя огромные сомы подплывают к буренкам, и присасываются к их вымени. Правдивость этой истории – на совести автора рукописных заметок, хранящихся в липецком областном музее. Кстати, подобную историю рассказал Фазиль Искандер в своем произведении «Сандро из Чегема», изданном в 1973 году. Тогда же примерно, когда написал свои заметки 70-летний на тот момент липчанин Серафим Неверов.

Засыпали озера в 1972 году, во время строительства плотины в районе нынешней улицы 50 лет НЛМК, и создания полноценного Липецкого озера, которые знаем сейчас.

_DSC009412.jpg+2023-01-11-14.17.32.jpg

_DSC009912.jpg+2023-01-11-14.17.32.jpg
207
#знаете ли вы что #острова #
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Самый большой в России драккар из Ельца примет участие в походе «из варягов в персы»
#реконструкторы #поход
1
Самый большой в России драккар из Ельца примет участие в походе «из варягов в персы»

сегодня, 10:24

Общество
Вышедший из берегов Дон затопил переправу возле села Замятино
#Подтопление #Дон #переправа
11
Вышедший из берегов Дон затопил переправу возле села Замятино

вчера, 12:13

Общество
В Грязях сани едут сами
#моделирование #конструирование
19
В Грязях сани едут сами

вчера, 10:05

Общество
Росгвардия в минувшем году задержала в Липецкой области 16 человек, находящихся в розыске
#Росгвардия
14
Росгвардия в минувшем году задержала в Липецкой области 16 человек, находящихся в розыске

вчера, 09:47

Общество
Выходные в Липецке: полмесяца года позади, а мы всё продолжаем праздновать
#Выходные в Липецке
3
Выходные в Липецке: полмесяца года позади, а мы всё продолжаем праздновать

вчера, 09:00

Общество
Липецкая вечЁрка: трэш в хостеле, суд над закладчиками и скандал в Ледовом дворце
#вечЁрка #ножевые ранения #закладки
6
Липецкая вечЁрка: трэш в хостеле, суд над закладчиками и скандал в Ледовом дворце

13.01.2023 20:23

Общество