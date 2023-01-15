Знаете ли вы, что в Липецке на реке Воронеж было несколько островов?

GOROD48 продолжает публикации материалов под тегом #А знаете ли вы, что, в которых мы рассказываем об удивительных явлениях, редких и загадочных местах, памятниках Липецка, событиях его современности и истории.









Историк и краевед Александр Клоков хорошо помнит, как выглядело русло реки Воронеж и город в районе нынешней набережной, улицы 50 лет НЛМК и городского пляжа.



- У реки Воронеж было несколько русел, они огибали участки суши, которые и можно назвать островами, - вспоминает Александр Клоков. – От Зеленого острова ниже по течению, там, где находится современное Липецкое озеро, вправо уходил так называемый ерик – боковое русло с быстрым течением. Ниже был еще один большой остров. То есть было два больших русла реки - одно возле левого берега, другое уходило вправо, в сторону улицы Комсомольской.



Если посмотреть на карту – улица Комсомольская находится в Диком. То есть, судя по рассказу Александра Клокова, второе русло Воронежа проходило по месту нынешней набережной и улице 50 лет НЛМК.



Собственно, в книге Клокова «Древние поселения Липецкого озера» 2000 года издания, есть схема русла реки Воронеж, и на ней видны и те самые острова, и как пролегало само русло.



- Существовала целая система островов. Кроме нынешнего Зеленого, была как минимум еще пара крупных островов и несколько - поменьше. Затем для нужд комбината, которому необходимо было большое количество воды, на реке проложили плотину, где-то поработал земснаряд, прошли земляные работы по берегам и получилось то, что мы видим сегодня. Русло изменилось до неузнаваемости, - говорит Александр Клоков.











Острова были частью деревянной переправы через реку. Она пролегала неподалеку от нынешнего Петровского моста. Как говорит Александр Клоков, до устройства плотины, Воронеж был в этом месте неглубоким, переправа функционировала исправно кроме времени паводков. По этой переправе даже ходили трамваи.











Сохранились фотографии переправы. Много старых снимков реки Воронеж собрал в сообществе







Острова и русло Воронежа, протоки, образующие озерки были излюбленным местом отдыха горожан. О чем и свидетельствуют эти снимки.















Интересный факт – Зеленый остров соединяли с берегами реки два моста. Один был проложен с городского пляжа, другой вел через Воронеж в район спиртзавода. Русло реки было не таким широким как сейчас.











Обыватель Серафим Неверов, оставивший записки о жизни Липецка в начале и середине XX века, писал о четырех больших переправах через реку. Дикинский мост – щебеночная дамба, - огибал берег Липецкого озера. «С выходом на лес» - пишет Неверов. Существовали Коровинская, Сырская и Студеновская переправы, последняя, кстати, самая длинная из всех. Этими переправами пользовались крестьяне, у которых на левом берегу находились земельные наделы и сенокосные луг.







Озера с гигантскими сомами



Протоки, ерики, образовывали между островками озера. Их было 14. Серафим Неверов донес до нас их названия: существующие до сих пор Липецкое озеро и Яшкина яма, исчезнувшие Степное озеро, Кадушка, Луговые протоки, Трушкина яма, Ципра, Ячменное озеро, водоемы-озера - Долгий, Перелесный, Томиловский, Бобры, Гусячий и даже озеро Хрены.











Неподалеку от спиртзавода, например, было Бычье озеро, и там же находился остров, название которого сохранил для потомков обыватель Неверов – Комаревский. На озеро водили на водопой скот. Серафим Неверов рассказывал такую историю: как-то бык, вернувшись с водопоя, притащил гигантского сома весом три пуда. Он наступил на него копытом и пробил жабры, так и притянул на берег. Рыбы в руслах и протоках, в озерках было немеряно! Сомы даже «доили» коров на водопое. Серафим Неверов записал историю, про пастухов, которых хозяйки коров обвинили в краже молока.



Коровок пригоняли домой иногда с пустым выменем. После натиска хозяек скота, пастухи выследили, как во время водопоя огромные сомы подплывают к буренкам, и присасываются к их вымени. Правдивость этой истории – на совести автора рукописных заметок, хранящихся в липецком областном музее. Кстати, подобную историю рассказал Фазиль Искандер в своем произведении «Сандро из Чегема», изданном в 1973 году. Тогда же примерно, когда написал свои заметки 70-летний на тот момент липчанин Серафим Неверов.



Засыпали озера в 1972 году, во время строительства плотины в районе нынешней улицы 50 лет НЛМК, и создания полноценного Липецкого озера, которые знаем сейчас.









Помимо Зеленого острова до начала 70-х годов прошлого века на реке Воронеж в черте Липецка было еще два крупных острова и несколько мелких. Через эти островки проходил настил из бревен, по которому на левый берег двигались автомобили и даже трамваи.Историк и краевед Александр Клоков хорошо помнит, как выглядело русло реки Воронеж и город в районе нынешней набережной, улицы 50 лет НЛМК и городского пляжа.- У реки Воронеж было несколько русел, они огибали участки суши, которые и можно назвать островами, - вспоминает Александр Клоков. – От Зеленого острова ниже по течению, там, где находится современное Липецкое озеро, вправо уходил так называемый ерик – боковое русло с быстрым течением. Ниже был еще один большой остров. То есть было два больших русла реки - одно возле левого берега, другое уходило вправо, в сторону улицы Комсомольской.Если посмотреть на карту – улица Комсомольская находится в Диком. То есть, судя по рассказу Александра Клокова, второе русло Воронежа проходило по месту нынешней набережной и улице 50 лет НЛМК.Собственно, в книге Клокова «Древние поселения Липецкого озера» 2000 года издания, есть схема русла реки Воронеж, и на ней видны и те самые острова, и как пролегало само русло.- Существовала целая система островов. Кроме нынешнего Зеленого, была как минимум еще пара крупных островов и несколько - поменьше. Затем для нужд комбината, которому необходимо было большое количество воды, на реке проложили плотину, где-то поработал земснаряд, прошли земляные работы по берегам и получилось то, что мы видим сегодня. Русло изменилось до неузнаваемости, - говорит Александр Клоков.Острова были частью деревянной переправы через реку. Она пролегала неподалеку от нынешнего Петровского моста. Как говорит Александр Клоков, до устройства плотины, Воронеж был в этом месте неглубоким, переправа функционировала исправно кроме времени паводков. По этой переправе даже ходили трамваи.Сохранились фотографии переправы. Много старых снимков реки Воронеж собрал в сообществе «Липецк вчера и сегодня» краевед Александр Знаменщиков.Острова и русло Воронежа, протоки, образующие озерки были излюбленным местом отдыха горожан. О чем и свидетельствуют эти снимки.Интересный факт – Зеленый остров соединяли с берегами реки два моста. Один был проложен с городского пляжа, другой вел через Воронеж в район спиртзавода. Русло реки было не таким широким как сейчас.Обыватель Серафим Неверов, оставивший записки о жизни Липецка в начале и середине XX века, писал о четырех больших переправах через реку. Дикинский мост – щебеночная дамба, - огибал берег Липецкого озера. «С выходом на лес» - пишет Неверов. Существовали Коровинская, Сырская и Студеновская переправы, последняя, кстати, самая длинная из всех. Этими переправами пользовались крестьяне, у которых на левом берегу находились земельные наделы и сенокосные луг.Протоки, ерики, образовывали между островками озера. Их было 14. Серафим Неверов донес до нас их названия: существующие до сих пор Липецкое озеро и Яшкина яма, исчезнувшие Степное озеро, Кадушка, Луговые протоки, Трушкина яма, Ципра, Ячменное озеро, водоемы-озера - Долгий, Перелесный, Томиловский, Бобры, Гусячий и даже озеро Хрены.Неподалеку от спиртзавода, например, было Бычье озеро, и там же находился остров, название которого сохранил для потомков обыватель Неверов – Комаревский. На озеро водили на водопой скот. Серафим Неверов рассказывал такую историю: как-то бык, вернувшись с водопоя, притащил гигантского сома весом три пуда. Он наступил на него копытом и пробил жабры, так и притянул на берег. Рыбы в руслах и протоках, в озерках было немеряно! Сомы даже «доили» коров на водопое. Серафим Неверов записал историю, про пастухов, которых хозяйки коров обвинили в краже молока.Коровок пригоняли домой иногда с пустым выменем. После натиска хозяек скота, пастухи выследили, как во время водопоя огромные сомы подплывают к буренкам, и присасываются к их вымени. Правдивость этой истории – на совести автора рукописных заметок, хранящихся в липецком областном музее. Кстати, подобную историю рассказал Фазиль Искандер в своем произведении «Сандро из Чегема», изданном в 1973 году. Тогда же примерно, когда написал свои заметки 70-летний на тот момент липчанин Серафим Неверов.Засыпали озера в 1972 году, во время строительства плотины в районе нынешней улицы 50 лет НЛМК, и создания полноценного Липецкого озера, которые знаем сейчас.