Происшествия
54 минуты назад
Девушка на автомобиле заехала на клумбу в середине кольца
На кольце 9 микрорайона девушка на «Ладе Калина» заехала на клумбу
Как сообщила девушка полицейским, ее кто-то подрезал.
Водительница просит объявить обидчика в розыск и привлечь к ответственности.
Водительница просит объявить обидчика в розыск и привлечь к ответственности.
Комментарии (11)
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Так и будет!
Житель частного сектора
Гостья
Новолипецкий
Ой ты Боже мой!
Ванька Грозный
Фокс
подрезали
Гостья
Мимоходом