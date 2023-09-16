Происшествия

54 минуты назад

Девушка на автомобиле заехала на клумбу в середине кольца

11 616
#ДТП
1
Девушка на автомобиле заехала на клумбу в середине кольца

На кольце 9 микрорайона девушка на «Ладе Калина» заехала на клумбу

Как сообщила девушка полицейским, ее кто-то подрезал.

Водительница просит объявить обидчика в розыск и привлечь к ответственности.

11 616
#ДТП
1

Комментарии (11)

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Так и будет!

7 минут назад
Сейчас введем план перехват! Перекроем все выезды из об ласти. И что еще пожелает недорозумение все сделаем!
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Житель частного сектора

15 минут назад
Пожалуйста, сотрудники ГИБДД посмотрите, что творится в районе Ниженка по выходным! Тут пьянь на пьяни за рулём и пьянью подгоняет! Обратите внимание!
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Гостья

16 минут назад
Новолипецкий, или тому, кто подрезал и не пропустил, выехав с второстепенной дороги на кольцо. Неделю назад такое же было, только водитель был более опытен и смог увернуться от дурака, не соблюдающего ПДД.
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Новолипецкий

27 минут назад
Ей правила дорожного движения надо подарить и сертификат на доп вождение
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Ой ты Боже мой!

27 минут назад
Муси пуси просит! Ой ты Господи!
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Ванька Грозный

42 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Фокс

42 минуты назад
У тебя и так получилась машина разбитой, хотя бы по подвеске. В следующий раз, когда чувствуешь правоту, бей смело! Будет потом кого ободрать, а другим орлам - наука!
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подрезали

45 минут назад
Ждём видео.
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Гостья

48 минут назад
Вполне возможно. Нашу машину тоже неделю назад подрезали на кольце. Водитель еле успел увернуться, чтобы избежать столкновения. Обошлись моим ушибленным локтем и испугом.
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Мимоходом

48 минут назад
Ну да, кто-то подрезал. В мобильник меньше смотреть надо. А теперь найдите ей этого кого-то.
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