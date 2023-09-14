Происшествия

58 минут назад

33-летний мотоциклист врезался в стоящий «Фольксваген»

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#ДТП
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Мотоциклист госпитализирован.

13 сентября в 19:30 в Липецке на Боевом проезде 33-летний водитель мотоцикла без госномеров, по предварительным данным, врезался в стоящий автомобиль «Фольксваген» под управлением 54-летнего водителя.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист с травмами был госпитализирован с места аварии.
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#ДТП
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