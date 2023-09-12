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сегодня, 20:20

На проспекте Победы спилили сухие деревья

2 337
#деревья #благоустройство
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На проспекте Победы спилили сухие деревья

Всего за год в Липецке спилят 2200 деревьев.

На проспекте Победы в Липецке спилили сухие деревья. Опиловку анонсировали в конце минувшей недели. К работам приступили без опоздания. 

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Как сообщила в своём Telegram-канале глава Липецка Евгения Уваркина, небезопасные деревья волновали жителей: одна липчанка даже написала мэру об этом в социальной сети.

Снос сухостоя проходит и на бульваре Водопьянова. Работы проводят по следующей технологии: сначала опиливается крона, дальше – ветки и стволы. Спиленные деревья стараются убрать в течение трёх дней. После опиловки – обязательно компенсационное озеленение.

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Всего за год в Липецке спилят 2200 деревьев, а посадят 2600. Липчане предлагают при посадке комбинировать хвойные и лиственные деревья. Этот вопрос прорабатывают с Зеленхозом.
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#деревья #благоустройство
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Комментарии (2)

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липчанка

9 минут назад
Весь город в мертвых деревьях, после спила в мертвых столбах.
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Гость

37 минут назад
На 15 микрорайоне почти все деревья спилили вдоль дороги. Где комментарии?
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