На проспекте Победы спилили сухие деревья

Всего за год в Липецке спилят 2200 деревьев.

На проспекте Победы в Липецке спилили сухие деревья. Опиловку анонсировали в конце минувшей недели. К работам приступили без опоздания.Как сообщила в своём Telegram-канале глава Липецка Евгения Уваркина, небезопасные деревья волновали жителей: одна липчанка даже написала мэру об этом в социальной сети.Снос сухостоя проходит и на бульваре Водопьянова. Работы проводят по следующей технологии: сначала опиливается крона, дальше – ветки и стволы. Спиленные деревья стараются убрать в течение трёх дней. После опиловки – обязательно компенсационное озеленение.Всего за год в Липецке спилят 2200 деревьев, а посадят 2600. Липчане предлагают при посадке комбинировать хвойные и лиственные деревья. Этот вопрос прорабатывают с Зеленхозом.