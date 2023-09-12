Лучший бомбардир «Металлурга» пока обводит фишки

Илья Глебов восстановится только к концу первой части сезона, а команда рискует поехать в Челябинск… на автобусе.

После первого круга липецкий «Металлург» идёт лишь на 5-м месте в подгруппе «Серебро» и испытывает проблемы с атакой. В 9 встречах «сталевары» забили всего 8 голов – в среднем, меньше одного мяча за игру.

Между тем лучший бомбардир команды прошлого сезона Илья Глебов (33 матча, 11 голов) пока ничем не может помочь своей команде. Накануне нового чемпионата Илья был полон планов: он женился, хотел забивать ещё больше и развивать талант бомбардира, но во время предсезонной подготовке сломал ногу. Отметим, что это вторая серьёзная травма в карьере молодого футболиста. Сезон-2021/22, который "Металлург" провёл в ФНЛ, он пропустил почти полностью из-за разрыва крестообразных связок колена.



Сейчас Глебов уже снял гипс, вернулся на футбольное поле, но работает по индивидуальной программе. Заниматься вместе со всей командой и выдерживать единоборства ему пока рано, поэтому Илья налегает на тренажёры, а на поле только обводит фишки.

По прогнозам врачей, на восстановление игровых кондиций уйдёт ещё недели три, раньше мы Глебова в играх за «Металлург» не увидим.

- Конечно, Ильи не хватает, - говорит главный тренер Сергей Первушин, - Его скорость, голевое чутьё, умение зацепиться за мяч нам бы сильно пригодились. Был бы в строю Глебов, глядишь – и забили бы побольше, и место в турнирной таблице было бы повыше.



За 5 минут до конца прошлого матча с "Салютом" вышел на замену и наконец-то вернулся на поле после травмы экс-футболист сборной России Илья Григорьев. Остаётся лишь запастись терпением и ждать, когда у "Металлурга" соберётся атакующее трио Григорьев-Глебов-Артур Арустамян. Во второй лиге оно наверняка станет одним из сильнейших.



Следующий матч «Металлург» играет в воскресенье, 17 сентября, в Челябинске с одноимённым клубом. Но команду свалилась ещё одна напасть: нет денег на выкуп билетов на самолёт до Урала. Есть вероятность, что 1700 километров в пути «красно-чёрным» придётся преодолеть на автобусе. Только какой тогда с них будет спрос за результат?