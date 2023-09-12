Дело о «Колумбайне»: в Липецкой области задержан 16-летний подросток

Жителя Задонского района обвиняют в связях с террористической организацией.





В Липецкой области возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации несовершеннолетнего. Преступление выявлено во взаимодействие СК с ФСБ.



Первым отделом по РОВД СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Задонского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).



«По данным следствия, подросток для достижения целей террористических организаций «М.К.У.» и «Колумбайн», деятельность которых запрещена на территории РФ, неоднократно вступал в переписку с пользователем мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение массового убийства в образовательном учреждении и местах массового пребывания граждан на территории Липецкой области, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



При обыске в доме подростка найдены: предмет внешне схожий с автоматом АК-74, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, предмет схожий с огнестрельным оружием в виде деревянной ручки и закрепленной к ней металлической трубки, националистическая литература.



— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также вменяемости фигуранта, — рассказали в следственном комитете.



Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.



