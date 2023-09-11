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Президент РФ присвоил звание «Город трудовой доблести» сразу 10 российским городам

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#Город трудовой доблести #звание

Звания удостоены Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" сразу 10 российским городам. Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте Кремля.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" г.Владимиру, г.Воткинску, г.Находке, г.Новомосковску, г.Подольску, г.Прокопьевску, г.Рубцовску, г.Рязани, г.Улан-Удэ, г.Ханты-Мансийску", - говорится в тексте указа.

Российский лидер одобрил это предложение на заседании комитета "Победа" 5 сентября 2023 года. Тогда президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что в 2023 году поступили заявки на присвоение звания 28 городам. Все заявки одобрили, но в РАН предложили остановиться на десяти населенных пунктах, которые до этого назвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Почетное звание "Город трудовой доблести" учредили в 2020 году по предложению президента РФ. На звание могут претендовать города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции в период Великой Отечественной войны, - передает РБК.

В ноябре 2022 года глава государства присвоил Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) почетные звания "Город воинской славы".

"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества" — так было обосновано присвоение званий в указах президента.

Девяти городам президент РФ тогда присвоил звание "Город трудовой доблести". В их числе Луганск (ЛНР) и Горловка (ДНР), а также Астрахань, Вологда, Якутск, Норильск, Златоуст, Каспийск, Орск.
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#Город трудовой доблести #звание

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