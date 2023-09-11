В России

41 минуту назад

В Госдуме попросили остановить рост цен на такси в регионах

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В связи с ростом цен на такси в регионах правительство просят отложить до 2025 года ряд требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Такое письмо в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В документе, с которым ознакомились «Известия», депутат сообщает, что сегодня по всей России наблюдается резкий скачок стоимости проезда в такси. По его словам, это обусловлено рядом факторов, в том числе подорожанием стоимости машин, топлива, необходимостью индексации зарплаты водителям.

«По данным Росстата, стоимость поездки достигла максимума за десять лет и составляет 32,5 рубля в расчете на 1 км. При том, что цены и так продолжали расти на протяжении всего года. Немалую роль в увеличение стоимости играет вступивший в силу закон. Теперь ряд категорий водителей просто не могут заниматься своей деятельностью, так им не под силу выполнить новые требования», — говорится в обращении депутата к вице-премьеру.

Он поясняет, что новый закон, например, наделил региональные власти правом определять требования к оформлению автомобилей такси, их цветовой гамме и экологическому классу. В каждом регионе эти требования разные, например, в Татарстане машины такси могут быть только бело-желтые, в Костроме — только белые и черные, сообщает Борис Чернышов.

«Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на «черный» рынок пассажирских перевозок. При этом цвет такси никак не влияет ни на качество предоставляемых услуг, ни на безопасность поездки», — говорится в письме.

Кроме того, неподъемными по выплатам для региональных таксистов стали тарифы по ОСАГО, которые могут быть в семь и более раз выше, чем для обычных автолюбителей. Также депутат сообщает о сложностях по выполнению требований по аттестации таксистов на знание населенных пунктов.

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