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сегодня, 09:59

В Ельце увидели фейковое НЛО

3 958
#НЛО
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В Ельце увидели фейковое НЛО

«Замеченный в небе над Ольшанским карьером неопознанный летающий объект» ещё в 2014 году видели в Техасе.

Елецкая районная газета «Красное знамя» 9 сентября сообщила у себя на странице «Вконтакте», что поздним вечером 8 сентября житель улицы Задонской увидел в небе над Ольшанским карьером неопознанный летающий объект.

«Светящийся НЛО, по словам очевидца, завис над прямо над местом разработки известняка. Взволнованный ельчанин тут же позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону «112». Однако прибывшие к месту сотрудники ничего подозрительного и неопознанного в этом районе не обнаружили», — написало издание.

Новость вскоре разошлась по нескольким липецким пабликам. И неопознанный летающий объект быстро опознали.

«Интересно, кто зафиксировал прилёт? И кто этот житель Ельца, который стал очевидцем прилета НЛО, и даже сфотографировал на телефон? Может, просто он в интернете украл снимок и на него нужно наложить штраф, чтобы не будоражил людей?», — написал один из комментаторов.

Оказывается, на фотографии — далеко не Елец, а американский штат Техас. Снимок был сделан в 2014 году и опубликован в соцсетях.

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«Несколько человек сообщили, что видели кольцо ослепляющих огней в небе в Техасе во время недавней грозы, и утверждали, что это был НЛО», — говорится в сообщениях американских СМИ.

В комментариях к фотографии 2014 года также говорится, что на снимок могло попасть устройство НАСА для защиты космических аппаратов во время посадки, либо это вообще могли быть метеозонд, отражение уличного фонаря, освещение стадиона или беспилотный летательный аппарат.
3 958
#НЛО
2

Комментарии (3)

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Гоуст Бастерс

16 минут назад
Если реально такая фиговина в небе висела, свидетельств очевидцев должны быть десятки и сотни.
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житель

сегодня, 10:25
привет лунатикам!
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Наталья

сегодня, 10:11
Кругом одна брехня,верить никому нельзя!!!
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