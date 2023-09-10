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Мужчина получил переломы после падения со скульптуры на Арбате

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Мужчина повредил памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате в Москве, забравшись на скульптуру и упав с нее. Его госпитализировали с переломами, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Скульптура не выдержала веса дебошира, который под ободряющие крики толпы устроил настоящее цирковое представление — со шляпой и акробатическими элементами. На видеозаписи видно, что первым сорвался мужчина, после чего на его спину рухнули обломки "принцессы" и буквально "влепили" его в землю.

Примечательно, что мужчина сам поднялся после такого эпичного падения и выбрался из фонтана. После происшествия к нему сразу же бросились свидетели и вызвали медиков. Мужчину госпитализировали с раной головы и переломами в Боткинскую больницу.





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