Невероятная первая победа Липецка в Суперлиге: два гола на последних минутах и выигрыш по пенальти!

Всю игру нашу команду преследовали неудачи, включая не забитый 6-метровый. Но в концовке всё резко переменилось.

Сегодняшний день войдёт в историю липецкого спорта, по крайней мере – мини-футбола. Наша команда одержала первую победу в Суперлиге в своей новейшей истории, обыграв дома «Синару» из Екатеринбурга. Сам матч не назовёшь иначе, как фантастическим: три очка почти уже лежали в кармане у гостей, но липчане сумели на предпоследней и последней минутах сравнять счёт – 2:2, а затем выиграли в серии послематчевых пенальти – 4:1.

Уровень игры в Суперлиге, конечно, не чета тому, к которому мы привыкли ранее. Например, теперь в Липецк начали приезжать футболисты сборной России – такие, как Сергей Абрамов. 32-летний бомбардир, за плечами которого 97 игр и 32 гола за национальную команду, отличился уже … на 22-й секунде, завершив слаломный рейд со своей половины площадки и выход на рандеву с вратарём ударом в дальнюю «девятку» - 1:0.

Тренер липчан Темур Алекберов тут же на 1-й минуте (!) взял тайм-аут и что-то пытался втолковать своим подопечным.

Липецк начал играть в обороне строже, но моменты у ворот Леона Геджуа всё равно возникали. Нашему вратарю приходилось спасать команду даже после выходов один на один. А на последних секундах первого тайма Абрамов вывел к воротам Павла Карпова, которому уже не мешали защитники, и тот ударом с левой ноги переиграл и Геджуа – 2:0.

Во втором тайме хозяевам уже нечего было терять, они начали играть первым номером, и на 32-й минуте вынудили игрока соперников сыграть рукой в своей штрафной – пенальти. Однако Олег Кручинин не забил 6-метровый.

За четыре с половиной минуты до свистка Алекберов рискнул и заменить вратаря пятым полевым игроком. Но лишь на 39-й минуте липчане добились успеха: Кручинин реабилитировался, поразив левый от себя угол.

Страсти накалились по максимуму: за 36 секунд (!) до конца гости заработали пятый фол. Штрафной прямо по центру взялся исполнять вратарь-гоняла Александр Коробейников и пробил прямо под перекладину – 2:2!

Любопытно, что между голами липчан прицельно по нашим пустым воротам бил неугомонный Абрамов. Но не попал.

После такого чудесного спасения наши парни словно поймали победную волну: все удары липецких игроков в серии пенальти оказались точными: отличились Коробейников, Илья Андреев, Елисей Елисеев и Александр Дунец, пятый удар не понадобился. У пребывавших в растерянности гостей сразу порвалось «сильное звено» - не забил Абрамов, манёвр которого разгадал Геджуа. Свой удар реализовал лишь бивший вторым Павел Карпов, а Григорий Валеев тоже проиграл дуэль липецкому вратарю.

- Игра оставила двоякое впечатление, - еле сдерживал эмоции после матча Алекберов, - Первый тайм сильно обескуражил. Но вдохновляет то, что нашли в себе характер, силы и желание. Нельзя было проигрывать! Не обошлось и без удачи, когда не забиваешь пенальти и вытаскиваешь игру. Но это Суперлига, и удачу ещё нужно заслужить своим отношением.

Прямо сейчас Липецк с одной победой в 3-х матчах поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице сильнейшего дивизиона страны т.е. в зону плей-офф. Завтра в 14:00 в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора под Липецком пройдёт повторный матч.