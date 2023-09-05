Происшествия

26 минут назад

69-липчанин погиб на улице 9 Мая под колесами неустановленного автомобиля

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#авария #ДТП
69-липчанин погиб на улице 9 Мая под колесами неустановленного автомобиля

Водителя машины разыскивают полицейские.

4 сентября в половине десятого вечера на улице 9 Мая в Липецке попал под машину и погиб 69-летний мужчина. Марка автомобиля и личность его водителя устанавливаются, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Еще одна серьезная авария произошла вчера вечером на улице Неделина. По предварительным данным, 39-летний водитель «Хендая» врезался в стоящие «Шевроле», «Хендай» и «Киа». В аварии получила травмы 34-летняя  пассажирка «Хендая».

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Около восьми часов вечера на улице Гагарина «БМВ» под управлением 37-летней женщины врезался в стоящий «Митсубиси» 38-летней женщины. В аварии пострадал 7-летний пассажир «Митсубиси», мальчику потребовалась медицинская помощь.

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#авария #ДТП

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