Автобус был исправен, водитель оштрафован за скорость: полицейские рассказали о результатах расследования массового ДТП

Во время проверки обстоятельств аварии обнаружены нарушения условий труда водителя и самодельные изменения конструкции автобуса.

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на площади Революции. Напомним, 24 августа автобус 352-го маршрута врезался во впереди стоящие машины , когда съезжал с Петровского спуска. Повреждения получили шесть легковых автомобилей и пассажирский автобус.

Закончена полицейская проверка обстоятельств массового ДТППассажиры автобуса не пострадали.Проверка установила, что автобус был исправен. В момент аварии все его системы работали в штатном режиме. Однако, как выяснили полицейские, в конструкцию автобуса были внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией: в зоне водительского места установлены перегородка и деревянный короб.По результатам проверки, водитель автобуса оштрафован на полторы тысячи рублей за нарушение п.10.1 ПДД («Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения»).«Кроме того, составлен протокол по статье 11.23 КоАП РФ за нарушение режима труда и отдыха («Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей»), а также по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.