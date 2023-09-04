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Липецкая область заняла 16 место в рейтинге по расходам на «коммуналку»

7 273
#коммунальные платежи
Липецкая область заняла 16 место в рейтинге по расходам на «коммуналку»

В 2022 году среднестатистическая семья в Липецкой области тратила на коммунальные услуги почти 4 тысячи рублей. 

Липецкая область вошла в топ-20 субъектов России с наименьшим процентом затрат на оплату ЖКУ по итогам 2022 года среди среднестатистических семей, сообщает в своем исследовании «РИА-Новости». Рейтинг построен на основе трат в процентном отношении от среднего дохода семьи в регионе. В расчет были также включены затраты на топливо для обогрева и освещения жилых помещений.

Липецкая область оказалась на 16 месте рейтинга — доля трат в нашем регионе на оплату коммунальных услуг среди потребительских расходов составила 8,8%. При том, за год этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта (по итогам 2021 года на «коммуналку выделялось 9% потребительских расходов). Так, среднестатистическая семья тратила на ЖКУ 3967 рублей в месяц. 

У наших соседей по Центральному Черноземью лидером оказалась Курская область, которая заняла второе место в рейтинге с долей трат на коммуналку 6,6% (средние расходы на семью в месяц составили 3123 рубля). Белгородская область заняла 35 место (9,6%, 4491 рубль), Тамбовская расположилась на 58 месте (10,7%, 3435 рублей), Воронежская — на 62 месте (10,9%, 3803 рубля). 

В целом по России траты на коммуналку составляют 10% потребительских трат. Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные хозяйство (ЖКХ) в потребительских расходах в 2022 году зафиксирована в Магаданской области (13,7%), на Камчатке (13,5%) и Чукотке (13,4%), самая низкая — в Дагестане (6,2%), Курской области (6,6%) и Севастополе (6,7%), свидетельствует исследование РИА Новости.

7 273
#коммунальные платежи

Комментарии (7)

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Зина

4 минуты назад
Жить в нормальной по площади квартере очень невыгодно если ты владелец трешки то зимой это коммуналка порядка 12к вот представьте за 30-35 работать и 12к отдать только за ЖКХ.
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Интересует

15 минут назад
Статистику взяли тех собственников, которые не платят за ЖКХ???
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Пенсионерка

21 минуту назад
Я плачу зимой 9т Пенсия 16700.За 3х ком квартиру
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Умный

25 минут назад
Есть три вида лжи-Просто ложь,Наглая ложь и Статистика
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Соседка

29 минут назад
Размазываю слезы умиления пополам с соплями...
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Да вы что

44 минуты назад
Кто составляет эту статистику??? Может быть хватит издеваться??? У меня при зарплате 31тыс чистыми, на коммуналку уходит около 10 тыс. 21 остаётся на лекарства, одежду и еду. При том что в школу собрать ребенка я потратила 53тыс.
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82 кв. м.

52 минуты назад
У меня семья тратит 12 тыс руб в месяц.
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