Общество

26 минут назад

«Утро начинается не с кофе: на улице Свиридова отвалился кусок бетонной плиты»

4 437
#бетонная плита
«Утро начинается не с кофе: на улице Свиридова отвалился кусок бетонной плиты»
В соцсетях опубликован снимок бетонной плиты, лежащей у одного из подъездов дома № 1а по улице Свиридова.

«Утро начинается не с кофе: наши читатели рассказывают, что на улице И. В. Свиридова у дома 1а отвалился кусок бетонной плиты. Очевидцы говорят, что никто не пострадал», — такая информация сопровождает фотографию.

Диспетчер управляющей компании «Регион48», обслуживающей дом № 1а, рассказала GOROD48, что сообщений об отвалившейся плите в УК не поступало. На улицу Свиридова отправлен мастер, который должен выяснить откуда взялась плита.

Фото: telegram.org
4 437
#бетонная плита

Комментарии (4)

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Ну всё!

3 минуты назад
Жилец Свиридова, 1а, всех жильцов без кофе оставили.
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-

5 минут назад
И это называют новым районом??
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Жилец Свиридова, 1а

8 минут назад
Это соседи отрезали от балкона и не дотащили до мусорки!
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Вопрос

11 минут назад
Откуда отвалился? Тема не раскрыта..
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