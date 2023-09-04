«Утро начинается не с кофе: на улице Свиридова отвалился кусок бетонной плиты»

В соцсетях опубликован снимок бетонной плиты, лежащей у одного из подъездов дома № 1а по улице Свиридова.



«Утро начинается не с кофе: наши читатели рассказывают, что на улице И. В. Свиридова у дома 1а отвалился кусок бетонной плиты. Очевидцы говорят, что никто не пострадал», — такая информация сопровождает фотографию.



Диспетчер управляющей компании «Регион48», обслуживающей дом № 1а, рассказала GOROD48, что сообщений об отвалившейся плите в УК не поступало. На улицу Свиридова отправлен мастер, который должен выяснить откуда взялась плита.



Фото: telegram.org