Спорт

44 минуты назад

Первый блин комом: липчане с поражения дебютировали в Суперлиге, пропустив даже от вратаря

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#Мини-футбол
Первый блин комом: липчане с поражения дебютировали в Суперлиге, пропустив даже от вратаря

Теперь вся надежда на завтрашний поединок.

В своём первом матче после возвращения в Суперлигу липецкие футболисты отчаянно сражались, вели в счёте, но всё равно уступили дома более опытному «Норильскому никелю» - 2:4.

Что такое элитный дивизион, нашей команде показали сразу: другие скорости, другой темп. К счастью, в первом тайме гости из Норильска чаще попадали не в ворота, а в каркас ворот. Бразильский универсал гостей Алекс в одной из атак смачно «зарядил» в штангу, а после розыгрыша углового Алексей Лялин пробил в перекладину.

На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт – 0:0. А второй тайм начали в прежнем ключе: липчанин Исмаил Габидуллин тоже потревожил стойку ворот, ответом гостей стало второе попадание Алекса в штангу.

И всё же скоро команды «поправили прицел». Липецкие тренеры настояли, чтобы судья просмотрел повтор эпизода в гостевой штрафной на 28-й минуте и в итоге добились, что в ворота гостей был назначен 6-метровый пенальти: Денис Гуляйкин не промахнулся, став автором первого гола липчан в новейшей истории в Суперлиге.

Северяне ответили «двойным ударом»: на 30-й минуте равенство восстановил ещё один игрок из солнечной Бразилии, имеющий, впрочем и российское гражданство, Нандо, поразив ворота Родиона Залалетдинова, а спустя 2 минуты Владимир Саносян вывел гостей вперёд – 2:1.

Липчане не сдавались. Прошло несколько секунд и в ответной атаке первый гол в официальных матчах за нашу команду забил бывший «коммунист» Александр Коробейников – 2:2.

Решающий мяч был забит на 35-й минуте и его автором стал капитан и лучший бомбардир норильчан прошлого сезона Руслан Кудзиев, завершивший многоходовку гостей. Липчан буквально заперли на их половине площадки и словно разыграли «хоккейное большинство» - 3:2.

Наставнику липчан Тимуру Алекберову ничего не оставалось делать, кроме как снять вратаря и выпустить вместо него «гонялу» (голкипера, играющего в поле), в роли которого выступил Коробейников. Вместе с ним спасать ситуацию вышли Илья Андреев Олег Кручинин, Руслан Курбанов и Денис Гуляйкин.

Северяне же наказали нашу команду: за 2 минуты до финального свистка их вратарь Николай Балашов забрал мяч в руки и резко от своих ворот пробил по нашим: мяч беспрепятственно влетел в сетку - 2:4…

Завтра в 13600 в СК «Атлант», что в селе Копцевы Хутора под Липецком, пройдёт повторная встреча.

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#Мини-футбол

Комментарии (2)

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Старый фанат

29 минут назад
Позорище... Вот что происходит, когда футбольным клубом руководят выходцы из других видов спорта!
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Пиши-Читай

31 минуту назад
"норильчанин прошлого сезона" это как?
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