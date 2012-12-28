В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке
Происшествия
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14 минут назад
Двое подростков попали в больницу после столкновения мопеда с автомобилем
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
В Грязях днем на Красной Площади 32-летний водитель «Ауди» сбил 40-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.
«14 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5650 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 44. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5389 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — рассказали в УГИБДД.
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