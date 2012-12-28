Двое подростков попали в больницу после столкновения мопеда с автомобилем

За сутки на дорогах области пострадали три человека.



14 мая в селе Куймань Лебедянского района столкнулись автомобиль «Лада Гранта» с 54-летним мужчиной за рулем и мопеда под управлением 17-летнего подростка. Как сообщает УГИБДД, водитель мопеда и его 16-летний пассажир госпитализированы.В Грязях днем на Красной Площади 32-летний водитель «Ауди» сбил 40-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.«14 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5650 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 44. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5389 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — рассказали в УГИБДД.