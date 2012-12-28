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Происшествия
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17 минут назад
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Женщину нашли с ножевым ранением шеи.
По данным GOROD48, мужчина и женщина работали на одном мясокомбинате и поженились совсем недавно. Подозреваемый профессионально работает с ножом — он трудится забойщиком скота. Но мужчина вину не признаёт. Орудие убийства пока тоже не нашли.
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