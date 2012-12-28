43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены

Женщину нашли с ножевым ранением шеи.

9 мая в частном доме села Воробьёвка Хлевенского района обнаружили тело 46-летней женщины с ножевым ранением шеи. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозревают 43-летнего мужа женщины. По версии следствия, в праздник между супругами произошла пьяная ссора, закончившаяся поножовщиной.По данным GOROD48, мужчина и женщина работали на одном мясокомбинате и поженились совсем недавно. Подозреваемый профессионально работает с ножом — он трудится забойщиком скота. Но мужчина вину не признаёт. Орудие убийства пока тоже не нашли.