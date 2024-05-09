Сегодня в Липецке: полгорода без воды, бразильские артисты и аргентинское танго

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

В Липецке по-прежнему по ночам заморозки, а днём – «не май месяц»: столбик термоментра поднимется лишь до 13-15 градусов. Утешает лишь отсутствие осадков.



























В это же время не будет воды и в частном сектора на улицах 8 Марта, 40 лет Советской Армии, Адамова, Ворошилова, Горького, Нагорной, Скороъодова, Фрунзе, в переулках Костенко, Нагорном.









В Липецке продолжается фестиваль кукольных театров «Липовый цвет». В Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) в 11:00 пройдёт праздничная интермедия. В программе – выступление выступления детских театральных коллективов, театра петрушки «БалаганЪ», театра кукол «O QUE DE QUE» (Бразилия), Центра Романовской игрушки (6+).













В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) уже вовсю празднуют 225-летие со дня рождения «солнца русской поэзии». В 12:00 пройдет интерактивная игры игра «Пока в России Пушкин длится», в которой участники могут блеснуть своими знаниями (12+).













Наследников великого поэта в главной библиотеке региона в 16:00 будут учить родной речи на заседании клуба «Филология» (12+).









Зажигательный концерт состоится в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 18:00 – танго и великолепные произведения Астора Пьяццоллы — выдающегося композитора и исполнителя, считающегося одним из основателей современного танго (12+)









В Детской школе искусств №1 им. М.И. Глинки (Интернациональная, 53 а) в 18:00 начнётся концерт ансамблевой музыки фортепианного отделения (6+).













Фото vk.com/dshi1lipetsk







В библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) в 15:00 состоится концерт семейного дуэта Алексея и Надежды Бондаренко «Музыка весны».







Посмотреть и обсудить фильм в 18:30 приглашает галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1).В фокусе внимания – картина «Джамилия». СССР, 1968 г. Драма. Режиссёр Ирина Поплавская (16+).













Кадр из фильма



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С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодную поду перекроют на десятках улиц: Марта, 3, 9, 15в, вл.15, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 21, 22, 22/2, 24, 24а, 26, 26/2, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36; Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7; Ворошилова, 1, 3, 4, 5, 7, 11; Толстого, 1, 2, 3, 7, 9, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а; Горького, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 10а, 11/2, 12, 21, 22, 26; Громовой, 6; Коммунальной, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 14а; Крайней, 7, 7б, 7а, 14, 13а, 15, 13; Кузнечной, 1, 6, 8, 10, 10а, 12; Малые Ключи, 1, 2, 3; Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 21/1, 24, 22, 26, 26а, 26б, 30; Литаврина, 6а, 8; Неделина, 1в, 1а, 1б, 3, 7, 9, 11, 12а, 13, 14б, 14, 14а, 14г, 14в, 14д, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22 ,22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 63; Октябрьской, 7, 30, 49, 49/2, 51а, 51б,52, 53, 53 ст.1, 53/1, 55а, 57, 57а, 58, 61, 67, 70, 71; 72, 73, 74, 80а, 88а, 89; Орджоникидзе, 33, 35, 37; Папина, 2а; Первомайской, 3, 30, 30а, 32, 34, 35, 35а, 37, 38, 40, 45,47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59а, 59б, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 101, 117, 119, 121; Пушкина, 5, 4, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15; Скороходова, 1а, 1б, 4, 8, 10, 11; Советской, 1, 3, 4, 5, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 28, 30, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 47, 43, 45, 63, 64, 64 ст.1, 64 лит.5, 66, 66 ст.5, 66/7, 66б, 68, 69, 71, 73, 75, 77; Фрунзе, 1,2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 21, 23а, 27, 30, 32, 57а, 81, 85; Циолковского, 22, 22б; на площадя Победы, 1, 3, 5, 5а, 6, 6 корп.2, 6а, 8; Театральной, 1, 2; Торговой, 2, 4, 14, 15а, 16а; в переулке Литаврина, 2.С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах А.Ладыгина, Бригадной, Комсомольской, Котовского, Неделина, Павлика Морозова, Чеперовецкой, Шаумяна, Школьной, в переулках Володи Дубинина, Ивана Кочубея, а также на улице Локомотивной в посёлке Казинка; а с 10:00 до 15:00 – на улицах 70 лет Октября, Дубовой, Российской.С 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключение света на срок до 3-х часов ожидается на улицах Береговой, Волжской, Городовикова, Добровской, Железногорской, И.С.Бурлакова, Леваневского, М. Светлова, Патриотической, Писарева, Пляжной, Рябиновой, Санитарной, Солнечной, Тихой, Юрия Смирнова Ярославской.ПробкиКаждое для водителей превращается в квест – доехать вовремя или нет. Решить его помогут «Яндекс-карты»: чудес не обещают, но могут подсказать, где пробки меньше.В 18:00 покажут спектакль «Поминальная молитва», которую представят хозяева фестиваля – артисты липецкого театра куколА в 14:00 желающие увидят постановку «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди» в исполнении заслуженного артиста России и Республики Дагестан Петра Коновалова (6+).Мы неоднократно писали об этом клубе, который ведёт преподаватель Ольга Дулина. Знания дают не хуже, чем у репетиторов, но – бесплатно. Подойдёт выпускникам и учащимся старших классов.Выступают «Solo Tango Orquesta»: Павел Ратынский (бандонеон), Александр Рязанов (скрипка), Марат Мансырев (фортепиано), Илья Алпеев (контрабас), а также танцоры, призёры чемпионатов мира и Европы по аргентинскому танго Александр Макаров и Виктория Ефремова, Валентин Бобков и Екатерина Цыброва.А в Детской школе искусств №3 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 выступят воспитанники струнно-смычкового отделения с программой «Сыграем вместе»По роману Чингиза Айтматова. Действие происходит в дни Великой Отечественной войны в одном из аулов Киргизии.История любви молодой замужней женщины Джамили к раненому фронтовику Данияру.