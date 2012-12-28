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Общество
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сегодня, 16:07
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«ЭкоПром-Липецк» cнова оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Нарушения выявили при анализе данных за февраль.
«В ходе проведения документарной проверки и при анализе данных за февраль 2024 года установлено, что АО «ЭкоПром-Липецк» нарушен график вывоза твердых коммунальных отходов по двум адресам: улица Московская, 135 и Бунина, 4. Были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Наложены штрафы по каждому адресу. Общая сумма составила 20 тысяч рублей», – сообщает Госжилинспекция .
По действующим нормативам, допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C.
Напомним, ранее подобные нарушения выявили по нескольким адресам в Липецке: Гагарина, 43, проспект Победы, 10, Московская, 117, о проспекте Победы 128, 132, улице Студеновской 3, 5, 9, 11, 15, улице Гагарина 115/1, улице Космонавтов, 14 и улице Циолковского, 19, а также в Задонском районе.
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