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сегодня, 16:07
4

«ЭкоПром-Липецк» cнова оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора

Нарушения выявили при анализе данных за февраль.

Госжилинспекция Липецкой области в очередной раз оштрафовала АО «ЭкоПром-Липецк» за нарушение графика вывоза твёрдых коммунальных отходов.

«В ходе проведения документарной проверки и при анализе данных за февраль 2024 года установлено, что АО «ЭкоПром-Липецк» нарушен график вывоза твердых коммунальных отходов по двум адресам: улица Московская, 135 и Бунина, 4. Были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Наложены штрафы по каждому адресу. Общая сумма составила 20 тысяч рублей», – сообщает Госжилинспекция .

По действующим нормативам, допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C.

Напомним, ранее подобные нарушения выявили по нескольким адресам в Липецке: Гагарина, 43, проспект Победы, 10, Московская, 117, о проспекте Победы 128, 132, улице Студеновской 3, 5, 9, 11, 15, улице Гагарина 115/1, улице Космонавтов, 14 и улице Циолковского, 19, а также в Задонском районе.
мусор
ЖКХ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Странно
34 минуты назад
На улице май, а они всё с февралём никак не разберутся...., а разве только по двум адресам нарушался график вывоза мусора? Все три зимних месяца по всему городу дворы были завалены мусором, посмотрите заявки в ЕДС....
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ВОДУ
сегодня, 16:29
Включите! Советская отключена полностью! Ни горячей, ни холодной! Сначала Квадра вне графика лишила горячей, сегодня Росводоканал отключил холодную!!!! Полный беспредел!!! Весь район с баклажками ходит туда-сюда...
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Гость
сегодня, 16:21
Как это фиксировать и куда отсылать? Чтоб каждый мог сделать подобные заявления , опубликуйте адреса.
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Гость
сегодня, 16:20
Почему нет перерасчёта за зимние месяцы ?
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