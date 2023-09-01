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сегодня, 09:25

Обновленный санаторий «Дон» откроется в Воронеже

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Открытие обновленного санатория «Дон» в Советском районе Воронежа планируется в четвертом квартале 2023 года. Масштабная реконструкция объекта подходит к концу. Строительную площадку посетили губернатор Александр Гусев и инвестор, основатель группы компаний «Олимп Здоровья» Александр Соловьев, сообщает РИА Воронеж пресс-служба правительства региона.

Александр Гусев, Александр Соловьев, а также представители подрядной организации, проектировщика и руководства санатория посмотрели, как будут выглядеть номера в «Дону». Всего их будет 90 (53 номера категории «стандарт» и 37 – «люкс»). Глава региона также осмотрел благоустраиваемый парк, где планируется высадить еще около 2 тыс. декоративных растений.

Глава региона также осмотрел помещения в одном из корпусов, где расположатся тренажерный зал, бассейны, зал лечебной физкультуры. Александр Гусев предложил продумать возможность использования современных тренажеров и специального оборудования «Дона» будущими воспитанниками футбольного интерната «Факела», который расположится по соседству с санаторием. В целом, губернатор похвалил инициаторов проекта за работу над повышением туристической привлекательности региона.

Ежедневно на стройплощадке работают не менее 250 человек. Общая площадь возводимых и реконструируемых объектов составляет 15 тыс. кв. м. Ожидаемый годовой турпоток санатория – 5−6 тыс. отдыхающих.



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