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сегодня, 12:13

Мать трёхлетнего мальчика перед его смертью пошла за помощью к фельдшеру

22 4017
#дети #несчастный случай
5
Мать трёхлетнего мальчика перед его смертью пошла за помощью к фельдшеру

Многодетная семья — благополучная.

Трёхлетний ребёнок из Тербунского района некоторое время до своей смерти болел — его сильно рвало. По данным GOROD48, к врачам родители не обращались, но незадолго до смерти, когда малышу стало совсем плохо, мать всё же пошла к фельдшеру, узнать, что делать и как помочь сыну.

Больной мальчик остался дома с отцом и двумя другими детьми — всего в семье их трое. А когда мать вернулась от фельдшера домой — ребенок уже умер.

Многодетная семья — благополучная.

Напомним, Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти трёхлетнего ребенка. Мальчик умер 28 августа, захлебнувшись рвотными массами.
22 4017
#дети #несчастный случай
5

Комментарии (22)

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Мама

7 минут назад
И как таким бездарным Бог детей даёт... В голове не укладывается. Мягких облачков тебе, малыш!!
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Мама

7 минут назад
!!!, Ну знаете, есть разница в болезни детей до 5 лети и старше. У моей дочки в 3 года от температуры 38 судороги возникали. В таком возрасте любая болезнь, простуда чревата последствиями. Тянуть может взрослый и заниматься самолечением. А в таком возрасте скорую вызывать необходимо!!!
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!!!

36 минут назад
гггг, поддерживаю. Так случилось не из за того, что мама малыша его не любила. Мы не бежим сразу к врачам , как только чихнул ребенок, да и врачи говорят, что прибежали, ничего еще нет. А сколько неверных диагнозов врачи ставят. Не ругайте мать, как будто у вас самих все идеально. Не судите ,и не судимы будете. Всем желаю сира и здоровья, берегите близких. Маме малыша терпения.
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Катерина

51 минуту назад
!!!, чихнул и рвало - это разные вещи. В три года без помощи медицинской у него были все шансы умереть от обезвоживания. В таких случаях, порой, счет на часы идет.
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!!!

сегодня, 15:19
гггг, поддерживаю. Так случилось не из за того, что мама малыша его не любила. Мы не бежим сразу к врачам , как только чихнул ребенок, да и врачи говорят, что прибежали, ничего еще нет. А сколько неверных диагнозов врачи ставят. Не ругайте мать, как будто у вас самих все идеально. Не судите ,и не судимы будете. Всем желаю сира и здоровья, берегите близких. Маме малыша терпения.
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Конец с концом

сегодня, 14:59
А почему он собственно говоря захлебнулся ?? Он не в состоянии был голову повернуть ? Она его не к постели ли привязала, пока за фельдшером бегала ?? Если так- зачит, тут и уголовной ответственностью попахивает.
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Лиса

сегодня, 14:54
Очень жаль малыша, в который раз убеждаюсь у таких мамаш дети только для льгот и пособий! Если маленькому было плохо чего дожидалась? Почему сразу к врачу не обратились?
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гггг

сегодня, 14:47
Ой не надо вот это сразу к врачу бежать, тут одни умники. Врачи тоже так косячат, что порою лучше к ним и не ходить. За своими детьми смотрите, а то сидите пишете тут комменты, рассуждаете какие вы правильные а все кругом всё делают не так. Случилось так вот и всё, а родители сами себя будут укорять - не вам вообще судить.
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Бак

сегодня, 14:18
Не ругайте мать. Она сама себя наказал на всю жизнь.
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Гость.

сегодня, 14:08
Один трёхлетний ребёнок подавился и умер, второй трёхлетний захлебнулся рвотными массами и умер, третий грудной провод пожевал. Сколько из окон выпало... Уважаемые родители! Вам точно нужны ваши дети? Если нужны - следите за ними. Если не нужны, то не рожайте или, коль случился нежеланный факт рождения, отдайте государству. Масса бездетных, стоящих на очереди, усыновят и вырастят с любовью. Дал Бог ребёнка, нужно его любить и заботиться, а не думать, что ещё десяток можно нарожать. Извините. Слов нет... Одни междометия...
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