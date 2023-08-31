Происшествия
сегодня, 12:13
Мать трёхлетнего мальчика перед его смертью пошла за помощью к фельдшеру
22 4017
Многодетная семья — благополучная.
Трёхлетний ребёнок из Тербунского района некоторое время до своей смерти болел — его сильно рвало. По данным GOROD48, к врачам родители не обращались, но незадолго до смерти, когда малышу стало совсем плохо, мать всё же пошла к фельдшеру, узнать, что делать и как помочь сыну.
Больной мальчик остался дома с отцом и двумя другими детьми — всего в семье их трое. А когда мать вернулась от фельдшера домой — ребенок уже умер.
Многодетная семья — благополучная.
Напомним, Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти трёхлетнего ребенка. Мальчик умер 28 августа, захлебнувшись рвотными массами.
Больной мальчик остался дома с отцом и двумя другими детьми — всего в семье их трое. А когда мать вернулась от фельдшера домой — ребенок уже умер.
Многодетная семья — благополучная.
Напомним, Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти трёхлетнего ребенка. Мальчик умер 28 августа, захлебнувшись рвотными массами.
22 4017
Комментарии (22)
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Мама
Мама
!!!
Катерина
!!!
Конец с концом
Лиса
гггг
Бак
Гость.