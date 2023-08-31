Происшествия
вчера, 16:10
3-летний ребенок подавился и погиб
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СК начал доследственную проверку обстоятельств его смерти.
Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 3-летнего ребенка.
«По данным следствия, 28 августа в многодетной семье умер 3-летний мальчик. Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала аспирация дыхательных путей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Аспирация дыхательных путей — это попадание пищи, жидкости или посторонних предметов в дыхательные пути.
Во время доследственной проверки СК собирается не только установить обстоятельства гибели мальчика, но проверить условия, в которых он жил и воспитывался.
«По данным следствия, 28 августа в многодетной семье умер 3-летний мальчик. Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала аспирация дыхательных путей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Аспирация дыхательных путей — это попадание пищи, жидкости или посторонних предметов в дыхательные пути.
Во время доследственной проверки СК собирается не только установить обстоятельства гибели мальчика, но проверить условия, в которых он жил и воспитывался.
8 6390
Ольга
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КГБ ,
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омсквич
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Лиза