3-летний ребенок подавился и погиб

СК начал доследственную проверку обстоятельств его смерти.





Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 3-летнего ребенка.



«По данным следствия, 28 августа в многодетной семье умер 3-летний мальчик. Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала аспирация дыхательных путей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Аспирация дыхательных путей — это попадание пищи, жидкости или посторонних предметов в дыхательные пути.



Во время доследственной проверки СК собирается не только установить обстоятельства гибели мальчика, но проверить условия, в которых он жил и воспитывался.



