Происшествия

вчера, 16:10

3-летний ребенок подавился и погиб

8 6390
#несчастный случай
3
3-летний ребенок подавился и погиб

СК начал доследственную проверку обстоятельств его смерти.

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 3-летнего ребенка. 
 
«По данным следствия, 28 августа в многодетной семье умер 3-летний мальчик. Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала аспирация дыхательных путей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Аспирация дыхательных путей — это попадание пищи, жидкости или посторонних предметов в дыхательные пути.

Во время доследственной проверки СК собирается не только установить  обстоятельства гибели мальчика, но  проверить условия, в которых он жил и воспитывался.

8 6390
#несчастный случай
3

Комментарии (8)

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Ольга

вчера, 23:44
КГБ ,, страшно это. Старший сын, лет 5, угостил младшего 1,5 конфеткой mdms с орешками. И у него застряла конфета. Знаю что сама виновата, не доглядела, но это просто кошмар такой, не описать. Слава богу все хорошо, 2 пальца в рот. Родителям сил пережить такое горе.
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Гость

вчера, 20:56
Ужас, а подавиться можно и крошкой. Жаль малыша.
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КГБ ,

вчера, 20:31
меня дочь попросила накормить внука ,которому было около 4 лет .И одним кусочком мяса он подавился и говорит ,я умираю ! Я говорю ему открой рот и большим указательным пальцем проталкиваю кусочек ,но протолкнул не до конца .Внук краснеет и задыхается ! Я снова проталкиваю кусок мяса дальше и тут же даю ему кружку с водой .И внук ожил ,мясо проскочило .Маленьких детей надо кормить и контролировать , пищу резать надо мелкими кусочками в любом случае .
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Патриот

вчера, 19:31
омсквич, по телевизору скабееву и Соловьева крутят
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омсквич

вчера, 19:06
По телевизору экстрасенсов крутят, а не прием геймлиха и прочие правила первой помощи. Вот и результат
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Город 48

вчера, 18:39
Очень жаль.
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Пенсионер

вчера, 18:10
Мои соболезнования родным и близким.
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Лиза

вчера, 17:24
Несчастный ребёнок...
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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