Общество

вчера, 20:23

Липецкая вечЁрка: смерть в траншее, пожар в поезде и школьный боевик

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#вечЁрка #несчастный случай #пожар #учения
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Липецкая вечЁрка: смерть в траншее, пожар в поезде и школьный боевик

Сегодня, 29 августа, стало известно о том, что в Ельце рабочего засыпало грунтом в траншее, в Становлянском районе загорелся локомотив поезда «Ейск — Санкт-Петербург», а в липецких школах провели антитеррористические учения.

В Ельце при прокладке трубопровода на территории больничного комплекса погиб 35-летний каменщик ООО «Гамма», его завалило грунтом. Несчастный случай произошел еще 15 августа, но Госинспекция по труду рассказала о нем только сегодня.

Региональное управление следственного комитета   возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Недавно же такое в Липецке было. Никто не извлекает уроков, — заметила Шапокляк.

Вторая за три дня железнодорожная авария произошла на территории Липецкой области. На станции «Грунин-Воргол» в Становлянском районе загорелся локомотив поезда № 246 «Ейск — Санкт-Петербург».

В локомотиве горел моторный отсек. Позже спасатели уточнили, что возгорание произошло из-за утечки из двигателя охлаждающей жидкости. На время тушения пожара пассажиров и поездную бригаду, всего 635 человек, высадили на платформу станции.

— Вызовите электрика предыдущего возгорания он всё потушит. Он же в курсе как тушить, — съязвил гость.

— Хорошо, что вовремя заметили возгорание, — порадовалась Лиза.

Напомним, ночью воскресенья в Грязях под одним из вагонов поезда «Липецк – Москва  раздался громкий хлопок и полетели искры. Предположительно, вышли из строя аккумуляторы.

Сегодня во всех липецких школах проходили всероссийские антитеррористические учения. GOROD48 побывал в школе № 66.


— Хочу подчеркнуть, что это были учения. Задача первая: вспомнить теоретический алгоритм действий, вторая: практически его отработать и третья, самая главная: проанализировать все допущенные ошибки, при необходимости, повторить учения, — подвела итоги тренировки председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

К Дню Знаний активно готовятся не только учителя, но и родители — покупают школьную форму и канцелярские принадлежности. Липчане тратят на покупки от пяти до 40 тысяч рублей.


За год стоимость школьного набора для первоклассника увеличилась на 6%, до 23,6 тысячи рублей, для первоклассницы — на 5,4%, до 28,3 тысячи рублей. Подсчитали в РИА-Новости, основываясь на данных Росстата.

Несмотря на то, что календарное лето вот-вот закончится, температура на улице начала расти. Синоптики  прогнозируют на завтра до +25 градусов.
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#вечЁрка #несчастный случай #пожар #учения
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Комментарии (3)

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И вам спокойной ночи, горькенький электорат!
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вчера, 21:21
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Электорат

вчера, 20:28
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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