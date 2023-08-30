вчера, 20:23
Липецкая вечЁрка: смерть в траншее, пожар в поезде и школьный боевик
Сегодня, 29 августа, стало известно о том, что в Ельце рабочего засыпало грунтом в траншее, в Становлянском районе загорелся локомотив поезда «Ейск — Санкт-Петербург», а в липецких школах провели антитеррористические учения.
Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Недавно же такое в Липецке было. Никто не извлекает уроков, — заметила Шапокляк.
Вторая за три дня железнодорожная авария произошла на территории Липецкой области. На станции «Грунин-Воргол» в Становлянском районе загорелся локомотив поезда № 246 «Ейск — Санкт-Петербург».
В локомотиве горел моторный отсек. Позже спасатели уточнили, что возгорание произошло из-за утечки из двигателя охлаждающей жидкости. На время тушения пожара пассажиров и поездную бригаду, всего 635 человек, высадили на платформу станции.
— Вызовите электрика предыдущего возгорания он всё потушит. Он же в курсе как тушить, — съязвил гость.
— Хорошо, что вовремя заметили возгорание, — порадовалась Лиза.
Напомним, ночью воскресенья в Грязях под одним из вагонов поезда «Липецк – Москва раздался громкий хлопок и полетели искры. Предположительно, вышли из строя аккумуляторы.
Сегодня во всех липецких школах проходили всероссийские антитеррористические учения. GOROD48 побывал в школе № 66.
— Хочу подчеркнуть, что это были учения. Задача первая: вспомнить теоретический алгоритм действий, вторая: практически его отработать и третья, самая главная: проанализировать все допущенные ошибки, при необходимости, повторить учения, — подвела итоги тренировки председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.
К Дню Знаний активно готовятся не только учителя, но и родители — покупают школьную форму и канцелярские принадлежности. Липчане тратят на покупки от пяти до 40 тысяч рублей.
За год стоимость школьного набора для первоклассника увеличилась на 6%, до 23,6 тысячи рублей, для первоклассницы — на 5,4%, до 28,3 тысячи рублей. Подсчитали в РИА-Новости, основываясь на данных Росстата.
Несмотря на то, что календарное лето вот-вот закончится, температура на улице начала расти. Синоптики прогнозируют на завтра до +25 градусов.
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