Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Общество
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42 минуты назад
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В Сырском Руднике сломалась водоразборная колонка
Вода хлещет с самого утра.
"Жители частного сектора Липецка в районе Сырский Рудник в течение дня самостоятельно ликвидируют последствия поломки колонки из-за бездействия аварийных служб. На улице затоплены уже три дома. Высокий уровень воды наблюдается и у дома инвалида, что ограничивает доступ к нему скорой помощи. Фундамент соседнего дома затоплен полностью".
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