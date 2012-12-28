В Сырском Руднике сломалась водоразборная колонка

Вода хлещет с самого утра.

Жители Сырского Рудника сообщают о поломке водоразборной колонки на улице Юрия Смирнова. Это случилось в 8 утра. По их словам, они обращаются во все инстанции с утра, но помощь так и не пришла."Жители частного сектора Липецка в районе Сырский Рудник в течение дня самостоятельно ликвидируют последствия поломки колонки из-за бездействия аварийных служб. На улице затоплены уже три дома. Высокий уровень воды наблюдается и у дома инвалида, что ограничивает доступ к нему скорой помощи. Фундамент соседнего дома затоплен полностью".