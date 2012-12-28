В Липецкой области до +33

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет без существенных осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 июня - 23-25 градуса тепла, что на 5-8 градусов выше нормы, 10 июня – 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.