Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области до +33
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет без существенных осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.
День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.
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