Лето возвращается: в Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – погода будет комфортной, преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 августа – 17-18 градусов тепла, что в пределах нормы, 31 августа и 1 сентября – 18-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.



День 30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.



