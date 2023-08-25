Общество
42 минуты назад
Управление главного смотрителя получило предостережение за состояние дороги на улице Папина
Дорога не прошла проверку Госавтоинспекции.
Липецкие автоинспекторы провели обследование дороги на улице Папина и выявили многочисленные нарушения ее содержания. На дороге обнаружили глубокие ямы и выбоины.
Начальник Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку Олег Володин объявил предостережение МУ «Управление главного смотрителя города Липецка». Информация о нарушениях также направлена в прокуратуру.
Ранее на улице Папина сотрудники Госавтоинспекции уже выявляли аналогичные недостатки, которые до сих пор не устранены.
Начальник Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку Олег Володин объявил предостережение МУ «Управление главного смотрителя города Липецка». Информация о нарушениях также направлена в прокуратуру.
Ранее на улице Папина сотрудники Госавтоинспекции уже выявляли аналогичные недостатки, которые до сих пор не устранены.