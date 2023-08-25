Управление главного смотрителя получило предостережение за состояние дороги на улице Папина

Дорога не прошла проверку Госавтоинспекции.

Липецкие автоинспекторы провели обследование дороги на улице Папина и выявили многочисленные нарушения ее содержания. На дороге обнаружили глубокие ямы и выбоины.Начальник Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку Олег Володин объявил предостережение МУ «Управление главного смотрителя города Липецка». Информация о нарушениях также направлена в прокуратуру.Ранее на улице Папина сотрудники Госавтоинспекции уже выявляли аналогичные недостатки, которые до сих пор не устранены.