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Завтра в Липецкой области до +22
25 августа ночью Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта Атлантического циклона – пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами грозы, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.
День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла.
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