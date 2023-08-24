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Завтра в Липецкой области до +22

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#дожди #грозы
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Завтра в Липецкой области до +22

25 августа ночью Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта Атлантического циклона – пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. 

26 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. 27 августа юго-западный ветер принесет потепление, возможны небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 и 26 августа - 14-16 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы, 27 августа – 16-18 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами грозы, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.

День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла. 

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#дожди #грозы
3

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