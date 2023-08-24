19 минут назад
«Чтобы у вас детей было столько, сколько шишечек на рогах оленя»
Во Дворце бракосочетания сегодня впервые провели свадьбы по-романовски. Такой формат бракосочетаний придумали в Центре развития культуры и туризма и областном управлении ЗАГС.
Молодожены слушали регистратора ЗАГСа, стоя на шубе — чтобы богатство в доме водилось, потом их напоили родниковой водой — для чистых помыслов. И подарили романовскую игрушку — оленя, пожелав иметь детей столько, сколько шишечек на его рогах.
— Сегодня есть спрос к какой-то иной свадьбе. Вот мы и экспериментируем. Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом, — сказала заместитель начальника управления ЗАГС Валерия Шибокина.
Молодожены Анна и Павел Храповы были приятно удивлены национальным обрядом.
— Позитивно, необычно, креативно, — считают молодые супруги.
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