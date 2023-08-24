«Чтобы у вас детей было столько, сколько шишечек на рогах оленя»

Во Дворце бракосочетания сегодня впервые провели свадьбы по-романовски. Такой формат бракосочетаний придумали в Центре развития культуры и туризма и областном управлении ЗАГС.

Несмотря будний день сегодня во Дворец бракосочетания пришли четыре пары — они стали первыми молодоженами в Лиецке, которых расписали с использованием свадебного обряда города Романова (сейчас села Троицкое Липецкого района). Обряд восстановили в центре романовской игрушки.Молодожены слушали регистратора ЗАГСа, стоя на шубе — чтобы богатство в доме водилось, потом их напоили родниковой водой — для чистых помыслов. И подарили романовскую игрушку — оленя, пожелав иметь детей столько, сколько шишечек на его рогах.— Сегодня есть спрос к какой-то иной свадьбе. Вот мы и экспериментируем. Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом, — сказала заместитель начальника управления ЗАГС Валерия Шибокина.Молодожены Анна и Павел Храповы были приятно удивлены национальным обрядом.— Позитивно, необычно, креативно, — считают молодые супруги.