Общество

19 минут назад

«Чтобы у вас детей было столько, сколько шишечек на рогах оленя»

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#свадьба
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Во Дворце бракосочетания сегодня впервые провели свадьбы по-романовски. Такой формат бракосочетаний придумали в Центре развития культуры и туризма и областном управлении ЗАГС.

Несмотря будний день сегодня во Дворец бракосочетания пришли четыре пары — они стали первыми молодоженами в Лиецке, которых расписали с использованием свадебного обряда города Романова (сейчас села Троицкое Липецкого района). Обряд восстановили в центре романовской игрушки.



Молодожены слушали регистратора ЗАГСа, стоя на шубе — чтобы богатство в доме водилось, потом их напоили родниковой водой — для чистых помыслов. И подарили романовскую игрушку — оленя, пожелав иметь детей столько, сколько шишечек на его рогах.



— Сегодня есть спрос к какой-то иной свадьбе. Вот мы и экспериментируем. Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом, — сказала заместитель начальника управления ЗАГС Валерия Шибокина.

Молодожены Анна и Павел Храповы были приятно удивлены национальным обрядом.



— Позитивно, необычно, креативно, — считают молодые супруги.
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#свадьба
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Мимоходом

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