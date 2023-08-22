Происшествия

сегодня, 10:56

Пятилетний мальчик упал с москитной сеткой с пятого этажа

7 2082
#падение с высоты
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Пятилетний мальчик упал с москитной сеткой с пятого этажа

Состояние малыша медики оценивают как тяжелое.

Реаниматологи областной детской больницы ведут борьбу за спасение 5-летнего мальчика, который вечером 19 августа выпал вместе с москитной сеткой с 5 этажа жилого дома на Соколе.

По словам главврача больницы Сергея Голобурдина, ребенок при ударе о землю получил сочетанную травму: сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы. Реаниматологи стабилизировали его состояние, но оно по-прежнему остается тяжелым.
7 2082
#падение с высоты
2

Комментарии (7)

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Гость

2 минуты назад
Выкарабкивайся малыш!!! Родителям сил пережить эту трагедию! Берегите детей, родители! Не смейте открывать окна, если в доме малыши!
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Соседка

31 минуту назад
Маму с папой слушать надо!Говорили-не лезь!
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Проще всего

42 минуты назад
Обязать производителей делать наклейки с предупреждением
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Трули

51 минуту назад
Надо проводить инструктаж по москиткам среди родителей с целью дальнейшего инструктажа ими своих детей.
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тема для размышления

58 минут назад
Господи, пошли младенцу здоровья и сил пережить это тяжелое испытание в его жизни! ...... В 5 лет ребенок должен осознавать опасность.
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Корабликов Евгений

сегодня, 11:10
Жалко парнишку
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Фауст

сегодня, 11:03
Москитные сетки в окнах, всё-таки очень опасные.., создают обманчивое впечатление закрытости окна...
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
31
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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