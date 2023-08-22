Происшествия
сегодня, 10:56
Пятилетний мальчик упал с москитной сеткой с пятого этажа
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Состояние малыша медики оценивают как тяжелое.
Реаниматологи областной детской больницы ведут борьбу за спасение 5-летнего мальчика, который вечером 19 августа выпал вместе с москитной сеткой с 5 этажа жилого дома на Соколе.
По словам главврача больницы Сергея Голобурдина, ребенок при ударе о землю получил сочетанную травму: сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы. Реаниматологи стабилизировали его состояние, но оно по-прежнему остается тяжелым.
По словам главврача больницы Сергея Голобурдина, ребенок при ударе о землю получил сочетанную травму: сотрясение мозга, многочисленные переломы и ушибы. Реаниматологи стабилизировали его состояние, но оно по-прежнему остается тяжелым.
7 2082
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Корабликов Евгений
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