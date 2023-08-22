В Грязях на 49-летнюю женщину напала гадюка

Женщина госпитализирована.

В Грязях 19 августа 49-летнюю женщину укусила за ногу змея. Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, женщина сначала не стала обращаться в медучреждение, но 21 августа почувствовала себя совсем плохо и всё-таки приехала в больницу.



На месте укуса образовался сильный отёк, нога болела. В результате жительнице Грязей диагностировали отравление ядом животного происхождения, она была госпитализирована.



Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, это гадюка.



Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.