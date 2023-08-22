Общество

33 минуты назад

В Грязях на 49-летнюю женщину напала гадюка

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#змея #гадюка #отравление
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В Грязях на 49-летнюю женщину напала гадюка

Женщина госпитализирована.

В Грязях 19 августа 49-летнюю женщину укусила за ногу змея. Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, женщина сначала не стала обращаться в медучреждение, но 21 августа почувствовала себя совсем плохо и всё-таки приехала в больницу.

На месте укуса образовался сильный отёк, нога болела. В результате жительнице Грязей диагностировали отравление ядом животного происхождения, она была госпитализирована.

Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, это гадюка.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
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#змея #гадюка #отравление
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Комментарии (1)

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гость

11 минут назад
Информация про укусы змей давно, но как-то с ними надо бороться.
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