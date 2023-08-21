На Соколе и в поселке Матырском отключат холодную воду

22 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в пяти районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Матырского: владение 3 и владение 3/4 по улице Саратовской, дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17б, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 7а, 14 по улице Энергостроителей, № 5а по улице Уральской. Подвоз воды будет организован к дому № 11 по улице Моршанской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сокола – домах №№ 2, 4, 6, 8 по улице Франко, № 18 по улице Ушинского, в частном секторе улиц Франко, Тульской, Доменщиков. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Ушинского, 18.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Смургиса. Воду подвезут к дому № 4 по улице Стаханова.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Левобережной. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома, помещения и владения №№ 1в, ст.1в, 2, 2 ст.1, 2 ст.2, 2 ст.4, 2 ст.5, 2 ст.6, 2 ст.7, 2 ст.8, 2 ст.16, 2а, 2д, 2е, 2ж, 2и, 3в, 3г, 4 к.1, 4 к.5 по Универсальному проезду. Подвоз воды будет организован по заявкам.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



22 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах № 14 в переулке 1-м Садовом, № 9 в переулке Моторном, №№ 1-38 по улице Зеленой, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54 по улице Ильича, №№ 1-14 в переулке Моторном, №№ 1-14 в переулке Парковом, № 1 в переулке Стандартном, обесточат также переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 1-й Театральный, 2-й Театральный, 2-й Моторный, улицу Ватутина.



