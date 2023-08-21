Задержан вандал, сорвавший с Дома культуры таблички для слепых

Таблички он выбросил в мусорную урну.

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Полицейские возбудили уголовное дело о вандализме в отношении 33-летнего жителя села Ильино Липецкого района. Он сорвал информационные таблички для слепых со входа в местный Дом культуры.



«Две информационные вывески с шрифтом Брайля были установлены муниципалитетом. Районной администрации был причинен материальный ущерб в размере 3000 рублей. Вандала отыскал участковый уполномоченный ОМВД России по Липецкому району Сергей Уланов», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Акт вандализма зафиксировала камера наружного наблюдения. Примечательно, что мужчина с записи выбросил сорванные таблички в урну для мусора.



