Происшествия

6 минут назад

Женщина на «Дэу» сбила на набережной мотоциклиста

59
#ДТП
Женщина на «Дэу» сбила на набережной мотоциклиста

Липчанка выезжала с парковки у торговой точки и не уступила дорогу байкеру

Сегодня вечером на городской набережной произошло ДТП – столкнулись автомобиль и мотоцикл

- По предварительным данным, 47-летняя липчанка на «Дэу», при выезде с парковки торговой точки, не уступила проезд 41-летнему мотоциклисту на «Кавасаки», сбив его. Мотоциклист госпитализирован, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: t.me/chp_lipetsk
59
#ДТП

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