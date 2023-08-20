Женщина на «Дэу» сбила на набережной мотоциклиста

Липчанка выезжала с парковки у торговой точки и не уступила дорогу байкеру

Сегодня вечером на городской набережной произошло ДТП – столкнулись автомобиль и мотоцикл- По предварительным данным, 47-летняя липчанка на «Дэу», при выезде с парковки торговой точки, не уступила проезд 41-летнему мотоциклисту на «Кавасаки», сбив его. Мотоциклист госпитализирован, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.