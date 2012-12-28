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Происшествия
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сегодня, 11:22
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За убийство бабушки внучке светит лишение свободы сроком до 15 лет
В Ельце завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве.
По данным следствия, 14 сентября прошлого года пьяная 17-летняя ельчанка поссорилась со своей бабушкой нанесла ей множественные ножевые ранения, от которых 74-летняя женщина умерла. О произошедшем девушка сообщила отцу, который обратился в правоохранительные органы.
Во время предварительного следствия ельчанка находилась под стражей. Вину она признала и раскаялась в содеянном, пояснив, что схватила ножи из-за постоянной критики в свой адрес.
Следствие собрало достаточно доказательств для передачи материалов уголовного дела прокурору Ельца для утверждения обвинительного заключения.
Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
«Кроме этого, следователем установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления подростком. Учитывая, что обвиняемая воспитывается в неполной семье и ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с самовольным уходом из дома, в адрес должностных лиц органов системы профилактики внесено представление об устранении недостатков в работе и усилении мер по предупреждению преступлений несовершеннолетних, находящихся в группе риска»,— добавили в Следкоме.
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