4,5 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки.

В 10:00 начинается ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Как сообщили в пресс-службе министерства образования Липецкой области, заявления на участие в ЕГЭ подали 4487 человек, организован 31 пункт проведения экзамена в общеобразовательных учреждениях. Результаты станут известны не позднее 17 июня.Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. На ЕГЭ по русскому языку выпускники должны дать развернутые ответы или выбрать несколько правильных ответов на задания 1-26 и написать сочинение-рассуждение на заданную тему (задание 27).Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.