45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Общество
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сегодня, 09:54
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4,5 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по русскому языку
Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки.
Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. На ЕГЭ по русскому языку выпускники должны дать развернутые ответы или выбрать несколько правильных ответов на задания 1-26 и написать сочинение-рассуждение на заданную тему (задание 27).
Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
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