В Липецкой области выявлены 979 нарушений в сфере миграции

Работодателям может грозить штраф до миллион рублей.

За четыре месяца этого года в Липецкой области выявлено и пресечено 979 административных правонарушений в сфере миграции, совершенных иностранцами. Для 56 человек назначено выдворение за пределы России. 51 иностранцу сокращен срок пребывания в России, для 99 закрыт въезд в страну, 32 — депортировано за пределы России. Такие данные приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Очередной рейд по нелегальным мигрантам при поддержке Росгвардии прошёл 20 мая. Полицейскими было проверено 35 объектов розничной и оптовой торговли. В очередной раз были выявлены иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность с нарушениями. В отношении них составлены административные материалы по части второй статьи 18.17 КоАП РФ. Также будет дана правовая оценка действий работодателей: за несоблюдение работодателем или заказчиком работ ограничений на осуществление отдельных видов деятельности предусмотрена административная ответственность и штраф до миллиона рублей.