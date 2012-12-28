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сегодня, 09:59
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В Липецкой области выявлены 979 нарушений в сфере миграции
Работодателям может грозить штраф до миллион рублей.
Очередной рейд по нелегальным мигрантам при поддержке Росгвардии прошёл 20 мая. Полицейскими было проверено 35 объектов розничной и оптовой торговли. В очередной раз были выявлены иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность с нарушениями. В отношении них составлены административные материалы по части второй статьи 18.17 КоАП РФ. Также будет дана правовая оценка действий работодателей: за несоблюдение работодателем или заказчиком работ ограничений на осуществление отдельных видов деятельности предусмотрена административная ответственность и штраф до миллиона рублей.
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