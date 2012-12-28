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Происшествия
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сегодня, 10:26
20-летний водитель получил три года условно за гибель своего 64-летнего пассажира
Парень не пропустил грузовик на перекрёстке.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 10 октября прошлого года около 18:00 в Задонском районе на дороге Задонск-Алексеевка в районе трассы «Дон». Там столкнулись «ВАЗ-21061» и грузовик «Ивеко», в аварии погиб пассажир легкового автомобиля. Сам водитель «ВАЗа» также был госпитализирован.
«Суд установил, что водитель автомобиля «ВАЗ 21061» не предоставил преимущественное право проезда на перекрестке и допустил столкновение с автомобилем «IVECO ЕВРОТЕХ МР440Е43Т», в результате чего его пассажир погиб», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В ходе рассмотрения уголовного дела стороны прошли процедуру медиации в части заявленного потерпевшим гражданского иска. Было заключено соглашение по возмещению морального вреда.
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