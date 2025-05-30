59-летний мужчина пострадал в горящей многоэтажке на улице Свердлова

Один человек был спасен и 23 эвакуированы.



Вечером 29 мая на улице Свердлова в Ельце пострадал 58-летний мужчина из-за пожара в квартире пятиэтажки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Судя по фотографиям, возгорание началось на кухне, где стояла на плите алюминиевая фляга, похожая на составную часть самодельного самогонного аппарата. Пожарные успели спасти одного человека из горящего дома, 23 жильца были эвакуированы.Вновь горели два автомобиля. В селе Боринское Липецкого округа на территории крахмального завода вспыхнул автомобиль «ISYZI» — кузов потушили очевидцы. На 428 километре трасы «Дон» в Задонском районе огонь уничтожил прицеп грузовика «Вольво» с 25-ю тоннами муки.Также в Задонском районе произошли еще два пожара. В селе Гнилуша сгорела надворная постройка с сухой травой вокруг, а в селе Липовка огонь уничтожил жилой дом и надворную постройку.В деревне Гудовка Хлевенского района выгорел жилой дом, а в селе Измалково частично пострадала отделка надворной постройки.Всего в Липецкой области за сутки произошло 27 пожаров, пять раз тушили мусор и 14 — палы сухой травы. Один из них продолжает бушевать вторые сутки в Усманском районе на территории ФГБУ «Воронежский биосферный заповедник». Из-за ветрянной погоды его площадь увеличилась до 40 гектаров. Сегодня он уже обозначен как лесной пожар. С огнем вчера боролись 14 отделений пожарной охраны, два пожарных поезда, сотрудники ОСАУ «Лесопожарный центр», АСО ОКУ УГПСС и добровольцы. В Липецком округе площадь горячего сушняка составила 1,5 гектара у села Троицкое, и на одном гектаре произошел пал у села Ворон-Лозовка Хлевенского района.