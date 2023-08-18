Происшествия

38 минут назад

Пожар и потоп произошли одновременно в общежитии на улице 15-й микрорайон

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#МЧС #пожар

Эвакуированы четыре человека.

Вечером 17 августа в общежитии на улице 15 микрорайон произошло задымление. По словам очевидцев, в одной из комнат загорелся матрац. Одновременно с этим в подъезде прорвало трубу с холодной водой. Дом оказался обесточен.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что в результате пожара уничтожены вещи на площади четыре квадратных метра и 10-квадратных метров отделки комнаты. Из дома эвакуированы четыре человека. Помощь пожарным оказывали городские спасатели. 

В этот же день в селе Тешевка Задонского района выгорел гараж с автомобилем «Нива-2131». На стоящий рядом дом огонь не перекинулся. 



А в самом Задонске горела квартира дома на улице Урицкого — повреждены вещи на 0,5 квадратных метра.
373
#МЧС #пожар

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