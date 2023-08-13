Происшествия

56 минут назад

У 21-летнего иностранца нашли 158 граммов героина

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#наркотики
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У 21-летнего иностранца нашли 158 граммов героина

Наркотик он собирался разложить по закладкам.

Полицейские сообщили о задержании 21-летрнего уроженца страны ближнего зарубежья оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецку. У него найдена партия героина, расфасованного для сбыта через закладки.

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«У задержанного обнаружено 80 свертков с наркотическим средством, содержащим в своем составе героин, общей массой более 158 граммов. Реализовать наркотики он планировал на территории региона с помощью закладок», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован на время следствия.
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#наркотики
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