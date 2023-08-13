У 21-летнего иностранца нашли 158 граммов героина

Наркотик он собирался разложить по закладкам.

Полицейские сообщили о задержании 21-летрнего уроженца страны ближнего зарубежья оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецку. У него найдена партия героина, расфасованного для сбыта через закладки.«У задержанного обнаружено 80 свертков с наркотическим средством, содержащим в своем составе героин, общей массой более 158 граммов. Реализовать наркотики он планировал на территории региона с помощью закладок», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован на время следствия.