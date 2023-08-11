Происшествия
31 минуту назад
Задержание подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия
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Полицейские проводят экспертизы, чтобы установить причастность задержанного к браконьерству.
В отношении задержанного 10 августа в Гряинском районе 45-летнего липчанина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. Кроме того полицейские проверяют причастность задержанного к незаконной добыче биологических ресурсов. назначен ряд соответствующих экспертиз. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, утром 10 августа в поселке Красная Дубрава Грязинского района наряд ДПС и егеря управления по охране, использованию объектов животного мира остановили автомобиль 45-летнего жителя Липецка. В салоне машины был найден незарегистрированный охотничий карабин и две косули.
Задержание стало итогом двухмесячной операции по поиску группы браконьеров, которые отстреливали в Яманском заказнике диких животных.
Браконьеры действовали на довольно большой площади и очень нагло, чуть ли не каждый день убивая животных.
Свои подвиги они фиксировали на видео.
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Animal planet.