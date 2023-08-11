Происшествия

31 минуту назад

Задержание подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия

3 282
#браконьерство
Задержание подозреваемых в браконьерстве: возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия

Полицейские проводят экспертизы, чтобы установить причастность задержанного к браконьерству.

В отношении задержанного 10 августа в Гряинском районе 45-летнего липчанина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия. Кроме того  полицейские проверяют причастность задержанного к незаконной добыче биологических ресурсов. назначен ряд соответствующих экспертиз. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, утром 10 августа в поселке Красная Дубрава Грязинского района наряд ДПС и егеря управления по охране, использованию объектов животного мира остановили автомобиль 45-летнего жителя Липецка. В салоне машины был найден незарегистрированный охотничий карабин и две косули.

Задержание стало итогом двухмесячной операции по поиску группы браконьеров, которые отстреливали в Яманском заказнике диких животных. 

Браконьеры действовали на довольно большой площади и очень нагло, чуть ли не каждый день убивая животных. 

Свои подвиги они фиксировали на видео.



3 282
#браконьерство

Комментарии (3)

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Сторожила

11 минут назад
Тут помоему и доказывать ничего не надо. На камеру всё снято и озвучено.
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Гость

13 минут назад
Акция благотворительная. Выпусти * рыбку в речку.
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Animal planet.

22 минуты назад
Понятно все. Не забудьте извиниться,и вручить компенсацию за доставленные неудобства
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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