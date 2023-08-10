Происшествия

сегодня, 09:49

Два автомобиля опрокинулись в кюветы, пострадали три человека

2 886
#авария #ДТП
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Два автомобиля опрокинулись в кюветы, пострадали три человека

За сутки на дорогах области получили травмы девять человек.



9 августа в Липецкой области опрокинулись два автомобиля. Первая такая авария, по данным ГИБДД, произошла в Лев-Толстовском районе на автодороге Лев Толстой-Данков: перевернулся автомобиль «Додж-Стратус» под управлением 37-летней женщины. В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 17-летний пассажир.

Вечером в Данковском районе на дороге Данков-Ягодное-Избищи опрокинулся в кювет «БМВ-520» 18-летнего водителя. Юноша госпитализирован.

Серьезная авария произошла вчера днем в Липецком районе на дороге Хлевное-Липецк. Как сообщает УГИБДД, 37-летний водитель «ВАЗ-2109», по предварительным сведениям, не уступил дорогу автомобилю «ЗАЗ Шанс» под 29-летнего водителя. В столкновении автомобилей пострадали два пассажира «ВАЗа»: 38-летняя женщина и 8-летняя девочка, а также два пассажира «ЗАЗ Шанс» — 47-летний и 52-летний мужчины. Все пострадавшие доставлялись в медицинские учреждения.

В Липецке на улице Волгоградской 48-летняя женщина за рулем «Шевроле - Нива», не уступила дорогу 16-летнему мотоциклисту. Подросток получил травмы, он госпитализирован.

В Добринском районе на дороге Малая Отрада - Большая Отрада - прим. к а/д Грязи — Добринка 25-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд-Фокус» допустила наезд на 61-летнюю велосипедистку. пенсионерка госпитализирована.



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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Дед

59 минут назад
В 18, да на БМВ. Первач. То есть первый парень на деревне .
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Николай

сегодня, 10:19
БМВ-520 не для 18-летних. Ни ума, ни опыта. В 18 лет надо начинать с поездок на какой-нибудь табуретке типа ВАЗ-2106 с дефорсированным до 50 л.с. мотором и ограничителем скорости 70.
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