В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Происшествия
157
26 минут назад
Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей
За это мужчину оштрафовали на 50 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года уже лишённый водительских прав мужчина сел пьяным за руль и его остановили сотрудники ДПС.
При передаче документов для проверки водитель положил в паспорт 20 тысяч рублей. При этом он пояснил сотруднику ДПС, что это вознаграждение за не привлечение его к ответственности, ведь он управлял машиной после лишения водительских прав.
Но полицейский от взятки отказался, оформил административный протокол и сообщил о преступлении в дежурную часть.
0
0
0
0
3
Комментарии