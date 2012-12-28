Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей

За это мужчину оштрафовали на 50 000 рублей.

49-летнего жителя Лебедянского округа осудили за покушение на дачу взятки инспектору ДПС и оштрафовали на 50 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года уже лишённый водительских прав мужчина сел пьяным за руль и его остановили сотрудники ДПС.При передаче документов для проверки водитель положил в паспорт 20 тысяч рублей. При этом он пояснил сотруднику ДПС, что это вознаграждение за не привлечение его к ответственности, ведь он управлял машиной после лишения водительских прав.Но полицейский от взятки отказался, оформил административный протокол и сообщил о преступлении в дежурную часть.