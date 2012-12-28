Все новости
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести
Общество
После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию
Общество
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Общество
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
В сельской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Происшествия
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей
Происшествия
Происшествия
157
26 минут назад

Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей

За это мужчину оштрафовали на 50 000 рублей.

49-летнего жителя Лебедянского округа осудили за покушение на дачу взятки инспектору ДПС и оштрафовали на 50 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года уже лишённый водительских прав мужчина сел пьяным за руль и его остановили сотрудники ДПС.

При передаче документов для проверки водитель положил в паспорт 20 тысяч рублей. При этом он пояснил сотруднику ДПС, что это вознаграждение за не привлечение его к ответственности, ведь он управлял машиной после лишения водительских прав.

Но полицейский от взятки отказался, оформил административный протокол и сообщил о преступлении в дежурную часть.
покушение
взятка
