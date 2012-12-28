За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
Мэрия Липецка увеличила на 100 тысяч рублей муниципальную выплату контрактникам
Теперь она составит 600 тысяч. Денег на выплаты в городском бюджете хватит до апреля.
Ранее эта выплата составляла 500 000 рублей.
Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов поинтересовался, сколько теперь с учётом региональных выплат и выплат Министерства обороны будет получать человек, заключивший контракт на СВО в Липецке? Вице-мэр Кукушкина ответила: два миллиона рублей. Те же, кто решил стать оператором БПЛА, будут получать с 1 февраля на полмиллиона рублей больше.
По данным департамента финансов мэрии, денег на выплаты контрактникам в бюджете муниципалитета хватит до 1 апреля.
