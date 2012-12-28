Мэрия Липецка увеличила на 100 тысяч рублей муниципальную выплату контрактникам

Теперь она составит 600 тысяч. Денег на выплаты в городском бюджете хватит до апреля.





Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета проголосовала за предложение вице-мэра Галины Кукушкиной об увеличении с 1 февраля на 100 000 рублей суммы разовой муниципальной выплаты подписавшим контракт с Министерством обороны на участие в СВО.Ранее эта выплата составляла 500 000 рублей.Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов поинтересовался, сколько теперь с учётом региональных выплат и выплат Министерства обороны будет получать человек, заключивший контракт на СВО в Липецке? Вице-мэр Кукушкина ответила: два миллиона рублей. Те же, кто решил стать оператором БПЛА, будут получать с 1 февраля на полмиллиона рублей больше.По данным департамента финансов мэрии, денег на выплаты контрактникам в бюджете муниципалитета хватит до 1 апреля.