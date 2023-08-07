60-летняя липчанка перевела мошенникам более 4,3 миллиона рублей

Женщина поверила «сотрудникам Центробанка» и «следователям ФСБ».

6 августа в полицию обратилась 60-летняя липчанка, которая перевела мошенникам более 4,3 миллиона рублей.



«Женщина была уверена, что принимает участие в поимке мошенников. В этом пенсионерку убедили «сотрудники Центробанка» и «следователи ФСБ». Она получила в нескольких банках кредиты, которые, со слов злоумышленников, возвращать было не нужно. Затем через банкоматы женщина перечислила деньги на «безопасные счета», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Всего за прошедшие выходные липчане перевели мошенникам свыше 7 миллионов рублей. Потерпевших обманывали под предлогом продажи через сайты бесплатных объявлений кроликов, бытовки, строительного материала, садовой и детской мебели, оказания интимных услуг.



При общении в мессенджерах липчане одалживали деньги мошенникам, взломавшим страницы их знакомых, а также лишались денег в надежде заработать на инвестициях.