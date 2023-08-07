Происшествия

42 минуты назад

60-летняя липчанка перевела мошенникам более 4,3 миллиона рублей

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#мошенничество
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60-летняя липчанка перевела мошенникам более 4,3 миллиона рублей

Женщина поверила «сотрудникам Центробанка» и «следователям ФСБ».

6 августа в полицию обратилась 60-летняя липчанка, которая перевела мошенникам более 4,3 миллиона рублей.

«Женщина была уверена, что принимает участие в поимке мошенников. В этом пенсионерку убедили «сотрудники Центробанка» и «следователи ФСБ». Она получила в нескольких банках кредиты, которые, со слов злоумышленников, возвращать было не нужно. Затем через банкоматы женщина перечислила деньги на «безопасные счета», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Всего за прошедшие выходные липчане перевели мошенникам свыше 7 миллионов рублей. Потерпевших обманывали под предлогом продажи через сайты бесплатных объявлений кроликов, бытовки, строительного материала, садовой и детской мебели, оказания интимных услуг.

При общении в мессенджерах липчане одалживали деньги мошенникам, взломавшим страницы их знакомых, а также лишались денег в надежде заработать на инвестициях.
2 403
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Гостья

2 минуты назад
Ольга, надо проверить эти банки. Придешь взять кредит всю душу вытрясут за полмиллиона, а тут нате вам пожалуйста сколько надо.
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Ольга

21 минуту назад
Да как им такие суммы то дают?
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