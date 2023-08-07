В столкновении двух отечественных автомобилей погиб водитель, пострадали женщина и 11-летняя девочка

Женщина и девочка госпитализированы.

Вечером 5 августа в Добринском районе на дороге Грязи – Добринка столкнулись автомобили «Лада-211240» и «Лада – 219070». В аварии погиб 32-летний водитель первой машины. Травмы получили его пассажирки: 33-летняя женщина и 11-летня девочка, обе госпитализированы.



По данным УГИБДД, водитель «Лады-211240» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.



