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37 минут назад
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 02:33 по местному времени 6 августа в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу. О стихийном бедствии сообщило Центральное телевидение Китая, передает REGNUM.
В результате землетрясения в провинции Шаньдун на востоке Китая пострадал 21 человек. Основными травмами являются повреждения кожи, ссадины, травмы головы.
Очаг залегал на глубине 10 км. Провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями сообщил, что за землетрясением последовало 52 афтершока.
Местные СМИ отмечают, что в результате инцидента пострадало не менее 126 домов. В поисково-спасательных работах принимают участие 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.
В результате землетрясения в провинции Шаньдун на востоке Китая пострадал 21 человек. Основными травмами являются повреждения кожи, ссадины, травмы головы.
Очаг залегал на глубине 10 км. Провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями сообщил, что за землетрясением последовало 52 афтершока.
Местные СМИ отмечают, что в результате инцидента пострадало не менее 126 домов. В поисково-спасательных работах принимают участие 43 единицы техники, 285 человек и 10 собак.